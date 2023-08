Terra amara: Sevda colpevole? Arrivano i gendarmi e… | Trama 23 e 24 agosto 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di mercoledì 23 e giovedì 24 agosto 2023

Il cadavere di Hunkar si trova a villa Yaman. Lì c’è anche Fikret, il nipote di Fekeli, il quale entra di soppiatto nello studio di Demir e trova una lettera di Yilmaz in cui quest’ultimo dichiara che a sparare a Zuleyha è stata Mujgan. Nella missiva Yilmaz svela che, d’accordo con Demir, si è deciso per il bene di tutti di tenere segreta l’intera faccenda; se dovesse in futuro essere necessario, però, Demir potrà utilizzare la sua dichiarazione come prova.

Nel corso della veglia funebre di Hunkar, Sevda dice a Demir che il colpevole potrebbe aver cercato di far apparire l'omicidio come una rapina finita male. Mujgan sospetta sempre di più che Behice abbia un ruolo nella morte di Hunkar e le chiede lumi. Behice afferma di non essere coinvolta e, fingendo di essere offesa, decide di andarsene. Durante i funerali di Hunkar, arrivano i gendarmi e il loro scopo è quello di arrestare Sevda.