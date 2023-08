Terra amara: Sermin devastato, su Sevda ci sono delle prove che… | Trama 25 agosto 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di venerdì 25 agosto 2023

Durante i funerali di Hunkar, irrompono i gendarmi per arrestare Sevda, sospettata di essere l’assassina. La donna viene condotta in caserma per essere interrogata dal procuratore. A supporto della sua colpevolezza sembrano esserci valide prove: durante la perquisizione in casa sua, sono stati ritrovati i gioielli indossati dalla defunta il giorno in cui è stata uccisa. Perfino Demir, che è sempre stato a favore di Sevda, resta estremamente turbato dalle prove presentate. Seguici su Instagram.