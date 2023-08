Terra amara: Gulten riaccolta, Yilmaz non crede a Fikret | Trama 29 agosto 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di martedì 29 agosto 2023

Mujgan è molto arrabbiata col marito. Fikret confessa di essere stato lui a trovare la famosa dichiarazione, rovistando nei cassetti di Demir. Tale comportamento sarebbe giustificato dall'odio per Demir, colpevole in passato di aver provocato la condanna dello zio Fekeli; Yilmaz però tende a non crederci e ritiene che Fikret stia nascondendo qualcos'altro. Demir chiede scusa a Gulten e la accoglie di nuovo in casa. Saniye fa pace con Zuleyha e le riconosce il ruolo di padrona….