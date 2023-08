Terra amara: Saniye non accetta la presenza di Sevda | Trama 30 agosto 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di mercoledì 30 agosto 2023

Sevda torna libera e Demir cerca un modo per farsi perdonare. L’innocenza della donna, però, non convince affatto Ozcan, che decide di radunare alcuni uomini al fine di vendicare la defunta Hunkar. Il gruppo, in pratica, intende linciare Sevda e dare fuoco alla sua casa. Zuleyha riesce a salvare la donna dal linciaggio e la protegge conducendola alla villa, dove Sevda rivela di sentirsi in colpa verso Hunkar. Saniye, sin da subito, non accetta la presenza di Sevda… Seguici su Instagram.