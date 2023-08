Terra amara: Demir cerca Yilmaz e Adnan | Trama 4 agosto 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di venerdì 4 agosto 2023

Zuleyha sta male emotivamente e non capisce come Yilmaz le abbia potuto “rubare” il piccolo Adnan. Demir, intanto, pensa che Gulten sia in qualche modo coinvolta nel sequestro del bambino e minaccia di fargliela pagare, però poi arriva Fekeli che la porta nella sua casa al fine di proteggerla. Demir, comunque, non intende arrendersi e inizia a cercare Yilmaz alle baracche dove è stato visto per l’ultima volta insieme a suo figlio. Seguici su Instagram.