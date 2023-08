Terra amara: Zuleyha cuore d’oro, ecco chi aiuterà | Trama 8 agosto 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di martedì 8 agosto 2023

Hunkar fa capire a Sevda che Demir si è occupato di lei solamente per rispettare le volontà del padre. La donna si ritrova sempre più isolata dagli abitanti di Cukurova, ma viene aiutata da Zuleyha. Behice e Fekeli svelano a Fikret che hanno trovato il suo passaporto falso; a quel punto lui dice di averlo usato per scappare dalla Germania, dove viene ricercato dopo essere stato incastrato da un suo socio in affari. La giustificazione però non riesce a convincere Behice, la quale sospetta che l'uomo intenda appropriarsi dell'eredità di Fekeli…