Terra amara: Behice assassina, colpo di testa! | Trama 9 e 10 agosto 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di mercoledì 9 e giovedì 10 agosto 2023

Zuleyha ordina a Yilmaz di starle a distanza dopo averla delusa portandogli via il piccolo Adnan. Fekeli, sperando che il loro amore riesca a fermare l’odio tra Yilmaz e Demir, chiede a Hunkar di sposarlo. Proprio Hunkar, però, vede Behice e le mostra un fascicolo molto compromettente: dimostra infatti che la donna si sia sbarazzata dei due precedenti mariti. A quel punto Hunkar dice a Behice di lasciare Cukurova. Behice, però, la uccide!

Per farlo apparire come un omicidio collegato a una rapina, Behice priva il cadavere di Hunkar di tutti i gioielli; poi, si libera dell'arma del delitto e va al circolo, dove si sta svolgendo una riunione delle signore. Mentre è alla ricerca di sua madre, Demir rintraccia la lettera che quest'ultima gli stava scrivendo, scoprendo così che lei e Fekeli volevano sposarsi. Yilmaz si scusa con Zuleyha per averle portato via Adnan senza chiederle il permesso.