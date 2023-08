Terra amara, anticipazioni dal 3 al 9 settembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da domenica 3 a sabato 9 settembre 2023

Mujgan viene a sapere che Zuleyha ha accusato pubblicamente Behice di avere sparato a Hunkar. La dottoressa sospetta che l’aggressione ai danni di Behice sia stata istigata da Zuleyha e si reca da lei per affrontarla. Demir, infastidito dal comportamento di Mujgan, cerca la dichiarazione firmata da Yilmaz sospetta che qualcuno l’abbia rubata. Decide allora di parlarne con Fekeli, esprimendogli anche i propri dubbi sulla colpevolezza di Behice.

Nazire racconta a Yilmaz che Mujgan è uscita di casa con Kerem Ali e alcuni bagagli e che Fikret le ha dato un passaggio. Yilmaz teme che Mujgan voglia scappare con il figlio con la complicità di Fikret. Dopo essersi scusato e confidato con Fikret, Yilmaz incontra Zuleyha in segreto e le confessa di aver deciso di concedere l’affidamento di Kerem Ali a Mujgan, per convincerla a divorziare.

Behice è stata dimessa e solo dopo le scuse di Fekeli si è decisa a restare a Cukurova, anziché tornare a Istanbul. Una volta a casa, scopre che la villa in cui ha vissuto con Mujgan e Yilmaz andrà a Gulten e Cetin, e va su tutte le furie, benché non lo lasci trapelare a Fekeli. Nel frattempo Demir, informato dal procuratore che non ci sono nuovi sospettati per l’ omicidio di sua madre Hunkar, decide di aiutare le indagini offrendo una enorme ricompensa a chi fornirà informazioni utili all’arresto del colpevole.

Gaffur, alla notizia della cifra della ricompensa, sogna una vita da ricco e sente che la fortuna gli sorride quando trova un dossier su Behice in un cassetto nella camera di Hunkar, nel quale Behice è accusata di tentato omicidio. Ma Behice intercetta Gaffur e lo minaccia: se oserà denunciarla per la morte di Hunkar, racconterà alla polizia che è stato lui a uccidere Hatip.

Zuleyha scopre che Mujgan aspetta un bambino e, credendo che la donna sia incinta di Yilmaz, si sente tradita e decide di chiudere i rapporti con quest’ultimo. Behice tiene una conferenza stampa per fornire la sua versione dell’aggressione subita, accusando Zuleyha di essere complice ma, nonostante le illazioni, Behice perdona pubblicamente Zuleyha mostrandosi magnanima nella speranza di tornare nelle grazie di Fekeli. Sermin, però, non si fida della versione di Behice.

Sermin dice a Demir che secondo lei la donna è coinvolta nell’omicidio di Hunkar. Gaffur è disperato poiché Behice sa che è stato lui a uccidere Hatip e teme che lei possa ricattarlo. Saniye nota che Sevda si sta prendendo sempre più libertà all’interno della villa grazie al sostegno della famiglia Yaman e le due hanno un duro scontro verbale.

Zuleyha è turbata per il discorso che Behice ha tenuto davanti a tutta la stampa con il quale ha pubblicamente accusato Zuleyha di aver istigato la sua aggressione, e Sevda e Demir tentano invano di farla reagire. Yilmaz viene a sapere che Mujgan ha detto a Zuleyha di essere incinta; infuriato le chiede spiegazioni, certo che non sia vero ma, quando legge il risultato positivo del test di gravidanza, dice a Mujgan che quel figlio non può essere suo dato che sono mesi che non hanno rapporti. Fekeli cerca di far ragionare Yilmaz dicendogli che non può accusare sua moglie di tradimento ma Yilmaz è irremovibile. Sermin, venuta a sapere che Mujgan è incinta, corre a riferirlo a Demir che capisce subito che lo stato d’animo di Zuleyha è dovuto alla gravidanza di Mujgan. Zuleyha decide di raccogliere l’eredità di Hunkar e prende in mano la guida della fattoria.

Il fatto che Mujgan sia incinta fa pensare a Zuleyha che Yilmaz abbia tradito l'impegno di non avere più rapporti con la moglie. Yilmaz nega, ma intanto il pettegolezzo su una presunta relazione fra Mujgan e Fikret dilaga, fin quando giunge all'orecchio dello stesso Yilmaz che, infuriato, si reca da Fikret per ucciderlo. In quel momento giunge Mujgan che rivela di avere mentito e di non essere incinta. Saniye sospetta che Gaffur si veda ancora con Seher e minaccia di cacciarlo di casa. Gaffur, sconvolto e consolato da Uzum, sta pensando di trasferirsi in Germania e si reca alla visita per essere dichiarato abile al lavoro in quel paese. Nel frattempo, prende piede anche il sospetto che Behice abbia ucciso Hunkar. Zuleyha promette ai braccianti della tenuta che proseguirà il lavoro come erede di Hunkar. E Fekeli, ancora sconvolto per la morte della donna, consegna una lettera all'amico Turan.