Terra amara, anticipazioni dal 6 all’11 agosto 2023

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da domenica 6 a venerdì 11 agosto 2023

Fallito l’agguato a Fekeli, Fikret costringe Erol a fare il nome del mandante della fraudolenta operazione di acquisizione delle terre di Cukurova. È il sottosegretario Cekirceli, che viene arrestato, mentre Cukurova tributa a Fikret onori ufficiali. Behice resta scettica sul presunto nipote di Fekeli. Ha trovato un passaporto falso e lo mostra a Fekeli. Quest’ultimo si chiede perché Fikret, che dovrebbe volerlo uccidere per avere la sua eredità, non abbia approfittato dell’agguato, anzi lo abbia salvato.

L’identità di Fikret è ancora avvolta nel mistero. Nel frattempo, la stampa rivela che Adnan è figlio di Yilmaz, e questi lo riporta agli Yaman dopo averlo rapito. Demir caccia dalla tenuta Gulten, a suo dire complice, e la ragazza viene accolta da Fekeli. Sevda si rammarica del fatto che Demir sia tornato da Hunkar. E Sermin sta per svelare a Behice il nome dell’assassino di Hatip.

Hunkar dice a Sevda che Demir si è preso cura di lei solo per rispettare le volontà del padre. La donna è sempre più isolata dagli abitanti di Cukurova, ma è aiutata da Zuleyha. Behice e Fekeli rivelano a Fikret di aver trovato il suo passaporto falso. L’uomo spiega che lo ha usato per fuggire dalla Germania, dove è ricercato dopo essere stato incastrato da un suo socio in affari. La spiegazione non convince Behice, che sospetta che l’uomo voglia l’eredita’ di Fekeli.

Zuleyha intima a Yilmaz di starle lontano dopo averla delusa portandogli via Adnan. Fekeli, nella speranza che il loro amore sia da esempio e fermi la faida tra Yilmaz e Demir, propone a Hunkar di sposarlo. Infine Hunkar incontra Behice e le mostra un fascicolo che dimostra come la donna si sia sbarazzata dei due precedenti mariti e le dice di andarsene da Cukurova. Behice, però, la pugnala ferendola a morte.

Behice uccide Hunkar, pugnalandola. Per farlo sembrare un omicidio collegato a una rapina, priva il cadavere di tutti i gioielli; poi si disfa dell’arma del delitto e si reca al circolo, dove è in atto una riunione delle signore. Mentre cerca sua madre, Demir trova la lettera che questa gli stava scrivendo. Scopre così che lei e Fekeli hanno di nuovo intenzione di sposarsi. Intanto, Yilmaz chiede perdono a Zuleyha per averle portato via Adnan senza chiederle il permesso.

Zuleyha e Yilmaz discutono delle possibilità di rifarsi una vita insieme, ma lei ribadisce che non vuole lasciare Cukurova e separare Mujgan da Kerem Ali. Gaffur teme che le autorità abbiano scoperto la verità sull'omicidio di Hatip, ma alla fine scopre che si è trattato solo di un equivoco. All'azienda cotoniera, un dipendente si ferisce; Fikret interviene subito portandolo in ospedale insieme a Cetin.