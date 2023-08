Terra Amara anticipazioni: Demir annuncia a Ümit che divorzierà da Zuleyha!

Nubi grigie all’orizzonte per Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Ormai invaghito della dottoressa Ümit Kahraman (Hande Soral), Demir Yaman (Murat Unalmis) vorrà infatti porre fine al suo matrimonio attraverso il divorzio, rinunciando così a Zuleyha. Vediamo quindi come evolverà tale vicenda…

Terra Amara, news: Demir e la tresca con Ümit

Per prima cosa, è bene precisare che la tresca di Demir con Ümit sarà basata su un grosso inganno. La donna si avvicinerà infatti a lui su ordine dell’alleato Fikret Fekeli (Furkan Palali) che, in quanto figlio illegittimo del defunto Adnan Yaman, riverserà tutta la sua ira sul fratellastro, nonostante l’invito dello “zio” Ali Rahmet (Kerem Alisik) a stare calmo non appena verrà messo al corrente di tutta la verità sulle sue origini.

Anche se la liaison partirà con delle premesse menzognere, Ümit col tempo si innamorerà davvero di Demir e inizierà a provare una sorta di gelosia nei confronti di Zuleyha. Proprio per questo, per paura di ferirsi troppo, Ümit tenterà di allontanarsi da Demir, ma ciò non sarà così facile. In più di un’occasione, l’imprenditore ribadirà infatti alla Kahraman che è lei la donna con cui vuole stare, ragione per la quale la inviterà a trascorrere un weekend lontano da Cukurova e da sguardi indiscreti…

Terra Amara, spoiler: Demir vuole divorziare da Zuleyha

Attenzione quindi a tutto quello che succederà nel corso del weekend: in primis, Demir comunicherà a Zuleyha che deve stare per qualche giorno ad Ankara per incontrare un importante ministro; dopo ciò, prenderà in affitto una lussuosissima casa a due piani nella cittadina. In tale maniera, i due amanti trascorreranno tantissimo tempo insieme, durante il quale Ümit mostrerà tutte le sue perplessità, facendo presente a Demir che non vuole essere per sempre l’altra donna.

Ovviamente, Demir darà ancora una volta delle rassicurazioni a Ümit, sottolineando che il cuore di Zuleyha appartiene sempre al defunto Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) e le dirà che vive sotto lo stesso tetto della moglie solo per il bene di Adnan e Leyla. Tuttavia, nonostante queste premesse, Demir saprà stupire Ümit, ma come? Annunciandole che al ritorno dal loro viaggio chiederà il divorzio a Zuleyha!!!

Terra Amara, trame: il progetto futuro di Demir con Ümit

Tali parole ovviamente scalderanno il cuore di Ümit, soprattutto quando Demir le dirà che Zuleyha potrà restare a vivere nella tenuta Yaman insieme ai figli perché ha intenzione di costruire una nuova casa per loro due, dove potranno costruirsi un futuro felice e da innamorati.

Insomma, Demir per Ümit sarà disposto a lasciarsi alle spalle la sua travagliata storia d'amore con Zuleyha, ma in questa fase della storia continuerà ad ignorare un fattore molto importante, ossia che la Kahraman l'ha sedotto inizialmente per via di un accordo sancito con Fikret. Un particolare che emergerà prepotentemente nelle puntate successive e che darà tanti scossoni alla trama, perché a rischiare in prima persona sarà Zuleyha…