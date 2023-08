Terra Amara anticipazioni: Demir capisce di amare ancora Zuleyha!

Brusca “inversione di rotta” per Demir Yaman (Murat Unalmis) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Anche se annuncerà all’amante Ümit Kahraman (Hande Soral) che vuole porre fine al suo matrimonio, l’imprenditore sembrerà infatti intenzionato a fare marcia indietro appena la moglie Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) sarà in forte pericolo.

Terra Amara, news: Zuleyha in pericolo

La storyline partirà quando Zuleyha vedrà Fikret Fekeli (Furkan Palali) rubare un quadro dall’azienda Yaman. Dato che proprio nei giorni precedenti si era impegnata con Sevda (Nazan Kesal) per trovare il fantomatico fratellastro di Demir, la Altun deciderà di seguire Fekeli con la proprio automobile, innescando la sua ira.

Con un escamotage, Fikret farà scendere Zuleyha dalla propria auto e poi la aggredirà, stringendole forte il collo. Fikret si pentirà subito del suo gesto, tant’è che scapperà a gambe levate, e lascerà da sola la Altun nel bosco senza darle una spiegazione. Proprio lì, mentre si starà dirigendo verso la propria vettura, Zuleyha metterà il piede in una trappola per animali e non riuscirà più ad alzarsi. Da lì, nel giro di poche ore, per tutta Cukurova scatterà l’allarme perché nessuno avrà idea di dove si trovi la Altun…

Terra Amara, trame: le disperate ricerche di Zuleyha

Tra i più preoccupati, ovviamente, ci sarà Demir, fresco di ritorno da un weekend fuori casa con l’amante Ümit. Visto che ormai saranno passati circa due giorni dalla sparizione di Zuleyha, Yaman accelererà le ricerche della moglie con l’aiuto di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), ma alla fine sarà Sermin (Sibel Tascioglu) a trovare una soluzione, suggerendo alla guardia civile di recarsi in un determinato bosco con dei cani.

Una pista che si rivelerà essere quella giusta, tant’è che Zuleyha verrà ritrovata e messa in salvo, anche se si renderà necessario un breve ricovero in ospedale poiché sarà fortemente disidratata. A prendersi cura di lei ci penserà quindi Bahtiyar, medico e cugino materno di Fikret, che chiarirà allo “zio” Ali Rahmet di non avere nessuna responsabilità su quanto accaduto alla Altun.

Terra Amara, spoiler: Demir capisce di amare ancora Zuleyha

Fatto sta che, in mezzo a tutto questo trambusto, Demir capirà qualcosa di fondamentale, ossia che ama ancora Zuleyha, motivo per il quale metterà in dubbio l’idea di divorziare annunciata a Ümit. Tra le altre cose l’amante, dato il ruolo di direttrice dell’ospedale di Cukurova, avrà modo di assistere ad un momento di tenerezza tra i coniugi Yaman e ci resterà malissimo poiché si sentirà presa in giro da Demir.

Una situazione decisamente complicata che aprirà le porte ad un grosso dubbio: Zuleyha avrà riunito tutti i tasselli del puzzle fino a capire che Fikret è il fratellastro di Demir? Al momento, la Altun preferirà non ritornare sulla questione e, su domanda diretta del marito, dirà di non ricordare per quale motivo si trovava nel bosco. Ma non è affatto detto che ciò corrisponda alla verità…