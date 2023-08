Terra Amara anticipazioni: Fadik perdona Rasit ma…

Novità in vista nella “traballante” relazione tra la domestica Fadik (Emre Polen) e l’operaio Rasit Kaya (Şahin Vural). Nel corso delle prossime puntate italiane di Terra Amara, i due dipendenti della tenuta Yaman decideranno infatti di dare un’ulteriore possibilità al loro rapporto, ma qualcosa continuerà a non tornare nei racconti dell’uomo…

Terra Amara, news: Fadik abbandonata il giorno delle nozze

Come abbiamo avuto occasione di anticiparvi in precedenza, la storyline partirà nel momento in cui Rasit sparirà nel nulla il giorno delle sue nozze con Fadik. Quest’ultima, ovviamente, si sentirà presa in giro dal suo amato ed inizierà ad avere il sospetto che sia fuggito perché aveva in realtà un’altra moglie lontana da Cukurova.

Un’ipotesi che la donna porterà avanti anche quando, dopo diverse settimane di silenzio, Rasit ritornerà nella villa dei Yaman, asserendo che è dovuto fuggire di corsa per assistere due zii anziani, coinvolti in un incidente d’auto proprio il giorno in cui avrebbero dovuto dare inizio alla loro vita matrimoniale. Una scusa alla quale Fadik non crederà minimamente, tant’è che eviterà ad ogni costo un successivo incontro chiarificatore con Rasit, il quale potrà invece tornare a lavorare sotto le dipendenze di Zuleyha (Hilal Altinbilek) e dei Yaman…

Terra Amara, trame: Çetin indaga su Rasit

Ovviamente, la trama non sarà finita così: spronato dalla moglie Gulten (Selin Genc), Çetin (Aras Senol) deciderà infatti di recarsi al municipio di Cukurova per capire se Rasit sia davvero sposato come l’addolorata Fadik sospetta da settimane. Al termine di questa particolare indagine, Çetin avrà dunque buone notizie per la sua Gulten, dato che i dipendenti del comune gli comunicheranno che Rasit non è mai stato sposato.

Forte di tale scoperta, Gulent si metterà dunque d’accordo con la cognata Saniye (Selin Yeninci) e con il fratello Gaffur (Bulent Polat) per far scattare la pace tra Fadik e Rasit. Non a caso, anche grazie alla complicità di alcuni domestici, scatterà un piano per portare i due a confrontarsi…

Terra Amara, spoiler: Rasit e Fadik fanno pace

In pratica, verrà fatto credere a Fadik che Rasit si è ustionato durante l’orario di lavoro, così come Rasit crederà invece che ad essersi bruciata sia proprio Fadik. Entrambi si preoccuperanno quindi per il destino avverso toccato in sorte al proprio amato/a, che andranno immediatamente a cercare. Appena si ritroveranno faccia a faccia, Fadik e Rasit scopriranno di essere stati ingannati dai propri colleghi, che si presenteranno dopo qualche istanti invitando loro a fare la pace.

Fadik accetterà l'accordo soltanto quando Gulten la metterà al corrente del fatto che Çetin è andato ad informarsi sul conto di Rasit, scoprendo che non ha mai contratto matrimonio. Insomma, la pace verrà siglata, con tanto di nuovo scambio d'anelli alla presenza di diversi testimoni, ma l'espressione sul viso di Rasit lascerà intendere che non tutta la verità è ancora venuta a galla. E il mistero continuerà ad infittirsi…