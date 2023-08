Terra Amara anticipazioni: Fikret cerca di sabotare Demir ma…

L’ennesimo piano di Fikret Fekeli (Furkan Palali) ai danni del fratellastro Demir Yaman (Murat Unalmis) non andrà in porto e, nel corso delle prossime puntate italiane di Terra Amara, produrrà delle spiacevoli conseguenze. Cerchiamo dunque di capire che cosa succederà nei mesi autunnali…

Terra Amara, news: Fikret e i suoi sabotaggi

Già sapete che Fikret è il figlio illegittimo di Adnan Yaman, il padre di Demir. Dato che non se la potrà prendere con il genitore, morto ormai da decenni, Fikret riverserà tutta la sua ira su Demir, anche quando lo “zio” Ali Rahmet (Kerem Alisik) – una volta scoperta tutta la verità sulle sue origini – lo inviterà a non farsi corrodere dall’odio.

Proprio per questo, dopo aver confessato a Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) di essere il figlio “bastardo” di Adnan Senior, Fikret darà il via ad un’altra delle sue macchinazioni per procurare un grosso problema sul lavoro a Demir. Un piano che l’uomo congegnerà nei minimi dettagli, anche se qualcosa andrà storto e lo farà arrabbiare ancora di più. E qui a metterci lo zampino sarà proprio Demir…

Terra Amara, spoiler: ecco che cosa ha in mente Fikret

In pratica, Fikret entrerà a conoscenza del fatto che Demir consegnerà un ingente carico di frutta in una cittadina lontana da Cukurova attraverso dei camion. Con la complicità di alcuni scagnozzi, il giovane Fekeli posizionerà tantissima dinamite sotto i camion, poiché avrà intenzione di farli esplodere mentre gli uomini che li staranno guidando si saranno fermati ad una stazione di servizio per mangiare qualcosa.

Per far sì che tutto fili liscio, Fikret dirà dunque ai suoi “scagnozzi” di invitare gli uomini di Demir a mangiare qualcosa in loro compagnia, così le vetture saranno completamente libere e lui potrà farle esplodere – da lontano attraverso un telecomando – senza fare del male a nessuno. Una volta che tutto ciò sarà stato eseguito e Fikret schiaccerà il pulsante, l’esplosione non avrà però luogo. Per quale motivo? La dinamite sarà sparita da sotto i camion!

Terra Amara, trame: Demir si sente braccato!

A farla sparire sarà stato Demir, che si sarà accorto della presenza dell’esplosivo durante l’ultimo sopralluogo fatto ai camion prima di dare il via per la loro partenza. Neanche a dirlo, Yaman crederà subito che dietro tutto quanto ci sia il suo misterioso fratellastro, che ormai da diverse settimane gli fa la guerra, ed andrà alla polizia per denunciare l’ultimo tentativo di sabotaggio ai suoi danni.

Insomma, la guerra tra Fikret e Demir entrerà sempre più nel vivo, con il primo che si arrabbierà tantissimo appena avrà modo di constatare che il danno che intendeva provocare a Demir è ormai andato in fumo. E tutto sarà destinato ancora a peggiorare…