Terra Amara anticipazioni: Fikret confessa a Mujgan di amarla ma…

I sentimenti sono strani: a volte arrivano senza metterli minimamente in conto e non puoi fare nulla per scacciarli via. È ciò che succederà a Fikret Fekeli (Furkan Palali) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. L’uomo farà di tutto per cercare di lasciarsi alle spalle ciò che sente per Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova), ma non riuscirà nel suo intento…

Terra Amara, news: Ali Rahmet mette in guardia Fikret

La storyline si delineerà sempre di più quando Ali Rahmet (Kerem Alisik) si troverà ad osservare per caso un bacio tra Fikret e Mujgan, ancora in lutto per la recente morte del marito Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes). A quel punto, Fekeli Senior affronterà il nipote e gli farà presente che non ha nulla in contrario circa un suo avvicinamento alla dottoressa Hekimoglu, a patto che lui sia completamente sincero nei suoi riguardi, dato che in passato ha già sofferto tantissimo a causa del suo matrimonio burrascoso con Yilmaz.

Dopo tali parole, visto che sarà arrivato a Cukurova soltanto per vendicarsi del fratellastro Demir Yaman (Ugur Gunes), Fikret tenterà quindi di allontanarsi da Mujgan, a cui però dovrà stare vicino nei difficili momenti della morte della zia Behice (Esra Dermancioglu). Quest’ultima, come già sappiamo, preferirà buttarsi già da un dirupo, invece di pagare, quando tutti quanti sapranno che è stata lei ad uccidere Hunkar (Vahide Percin).

Terra Amara, trame: Ümit si avvicina a Mujgan

Possiamo anticiparvi che sarà Fikret ad accompagnare Mujgan a Istanbul, la città in cui verrà sepolta Behice. Un funerale, quello della zia, abbastanza triste perché nessuno deciderà di presenziarvi; ciò perché sui giornali verrà data la notizia del fatto che è stata proprio lei ad assassinare la potente Hunkar Yaman. Comunque sia, una volta che tornerà a Cukurova, Fikret tenterà di mettere ancora le distanze con Mujgan, che nel frattempo stringerà una sorta d’amicizia con la dottoressa Ümit Kahraman (Hande Soral), l’alleata numero uno del giovane Fekeli.

Insomma, il cerchio attorno a Fikret si stringerà sempre di più, tant’è che ad un certo punto il ragazzo dovrà confessare allo “zio” Ali Rahmet di essere il figlio illegittimo di Adnan Yaman. Una rivelazione che, ancora una volta, innescherà dei problemi tra Fikret e Mujgan…

Terra Amara, spoiler: Fikret dice a Mujgan di amarla ma…

Da un lato Ali Rahmet esorterà Fikret a lasciar perdere la sua vendetta verso Demir, ricordandogli a più riprese che l’imprenditore non può di certo pagare per gli sbagli commessi dal defunto padre Adnan; dall’altro Fikret non vorrà affatto mettere da parte il suo orgoglio ferito ed annuncerà a Fekeli che andrà avanti con il suo piano di distruggere Demir, costi quel che costi.

In questa situazione piuttosto tesa si inserirà presto anche Mujgan, che chiederà a muso duro a Fikret che cosa sente per lei. Con le lacrime agli occhi, a Fikret non resterà altro da fare se non quello di dire alla Hekimoglu che la ama, ma al tempo stesso preciserà che per loro è impossibile stare insieme per colpa del suo passato. Parole che, ovviamente, Mujgan non comprenderà…