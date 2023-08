Terra Amara anticipazioni: Gulten scopre un torto che le ha fatto Gaffur!

Una scoperta “scomoda” caratterizzerà le prossime puntate italiane di Terra Amara: Gulten Taskin (Selin Genc) scoprirà infatti che il fratello Gaffur (Bulent Polat) le ha fatto un torto gigantesco e non saprà come reagire di fronte a tale notizia.

Terra Amara, news: Gaffur vuole trasferirsi in Germania

Per collegarci a tale storyline è necessario fare un passo indietro, partendo dal momento in cui Gaffur deciderà di trasferirsi in Germania sia per sfuggire ai ricatti di Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu), al corrente del fatto che è stato lui ad uccidere Hatip Tellidere (Mehmet Polat), e sia su richiesta della moglie Saniye (Selin Yeninci), la quale non riuscirà a sopportare l’idea che Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) abbia preso il posto della defunta Hunkar (Vahide Parcin) nella tenuta Yaman.

Gaffur cercherà quindi di partire in solitaria nella nazione estera, dove poi dovrebbero raggiungerlo la moglie e la piccola Üzüm (Neva Pekuz), ma cadrà in un grosso inganno: un dipendente del consolato gli farà infatti credere che, in cambio di denaro, potrà facilmente ottenere lavoro in Germania. Per procurarsi i soldi, Gaffur impegnerà dunque un territorio di proprietà di Gulten, ma ovviamente glielo nasconderà. Un particolare di cui l’uomo non metterà al corrente la sorella nemmeno quando capirà di essere stato imbrogliato e dovrà ritornare a Cukurova dopo un solo giorno passato a Istanbul (dove avrebbe dovuto prendere un aereo alla volta della Germania).

Terra Amara, spoiler: Gulten scopre un torto di Gaffur!

Diversi mesi dopo tale risvolto, la malefatta di Gaffur verrà fuori: mentre sarà in città con Fadik (Polen Emre) per svolgere alcune compere, Gulten verrà agganciato da un uomo, che pretenderà di avere il territorio di sua proprietà poiché Gaffur non gli ha restituito i soldi che gli doveva nel tempo stabilito.

Delusa e sotto shock dopo che il fratello si è permesso di impegnare il suo terreno senza chiederle minimamente il consenso, Gulten non saprà come comportarsi di fronte a tutto ciò e, almeno per ora, sceglierà la via del silenzio…

Terra Amara, trame: Çetin nota che Gulten è strana ma…

Tuttavia, anche se non parlerà a nessuno di quanto ha appreso, lo strano comportamento di Gulten non passerà inosservato a lungo. Il primo a rendersi conto del fatto che nella moglie c’è qualcosa che non va sarà Çetin (Ares Senol), il quale le chiederà se sia impensierita da qualche cosa. Per mantenere il riserbo su ciò che Gaffur le ha fatto, Gulten asserirà quindi di essere in pensiero per Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), appena ritrovata dopo essersi incastrata in una trappola per animali in mezzo al bosco.

Tale scusa non convincerà però Çetin che, seppur con le dovute cautele, continuerà a volerci vedere chiaro… Seguici su Instagram.