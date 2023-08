Terra Amara anticipazioni: Fikret si convincerà a lasciar perdere la guerra contro Demir?

L’arrivo della “zia” Lütfiye Duman (Hülya Darcan) a Cukurova metterà un po’ in crisi Fikret Fekeli (Furkan Palali) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Non a caso, qualche giorno dopo il suo arrivo, la donna spronerà il nipote ad abbandonare la guerra che ha iniziato contro il fratellastro Demir Yaman (Murat Unalmis), ma le sue parole saranno del tutto vane…

Terra Amara, news: ecco perché Lütfiye arriverà a Cukurova

Per prima cosa, è bene chiarire che Lütfiye metterà piede a Cukurova su richiesta di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), deciso ad aiutare Fikret anche quando quest’ultimo gli confesserà di essere il figlio illegittimo di Adnan Yaman e non del fratello Musa. Visto che considererà ingiusto che sia Demir a pagare per gli sbagli commessi dal padre, Ali Rahmet tenterà di far desistere Fikret dalla sua vendetta, ma quando non ci riuscirà andrà proprio da Lütfiye in cerca di aiuto.

Seppur titubante, la Duman accetterà l’invito nella cittadina e, dopo qualche giorno di osservazione, penserà bene di affrontare Fikret, che dal canto suo la tratterà benissimo riservandole spesso abbracci e sorrisi. Il confronto tra i due parenti non avrà però l’esito sperato da Ali Rahmet…

Terra Amara, spoiler: Lütfiye affronta Fikret ma…

Al termine di un pomeriggio, Lütfiye chiederà apertamente a Fikret per quale ragione si stia lasciando accecare così tanto dall’odio per la stirpe dei Yaman e gli farà presente che non è detto che si sentirà “in pace con la sua storia” qualora dovesse davvero farla pagare a Demir per gli errori commessi da Adnan.

Nonostante tali parole, Fikret non vorrà però sentire ragioni, tant’è che confermerà a Lütfiye di dover andare fino in fondo con la sua vendetta anche in memoria della madre Safiye, usata da Adnan e poi trattata come una “poco di buono” che non meritava il suo aiuto nemmeno quando Musa l’ha cacciata di casa insieme a lui. Insomma, almeno per ora Fikret non vorrà deporre le armi, e lo dimostrerà anche una successiva discussione con l’alleata Ümit Kahraman (Hande Soral)…

Terra Amara, trame: Fikret imbestialito con Ümit

Eh sì: quando sparirà misteriosamente dell’esplosivo sotto i camion di Demir (che intendeva far scoppiare al fine di fargli perdere un grosso quantitativo di arance, procurandogli un danno economico), Fikret avrà il sentore che a dare l’avviso all’uomo possa essere stata proprio Ümit e non esiterà a parlargliene.

Sarà un confronto abbastanza duro, che si inasprirà ancora di più quando Fikret si renderà conto del fatto che Ümit si è innamorata davvero di Demir, mentre invece doveva soltanto sedurlo per mandare a rotoli il suo matrimonio con Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek). E così l'alleanza tra i due sembrerà iniziare a vacillare…