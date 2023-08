Terra Amara anticipazioni: arriva Lütfiye Duman, la zia di…

Nelle puntate italiane di Terra Amara in onda nei mesi autunnali, i telespettatori avranno modo di conoscere Lütfiye Duman (Hülya Darcan), una donna che porterà a Cukurova tantissimi segreti. Scopriamo quindi qualcosa di lei…

Terra Amara, news: ecco chi è Lütfiye Duman

Per prima cosa, possiamo anticiparvi che Lütfiye è la zia di Fikret Fekeli (Furkan Palali) e del dottor Bahtiyar. La prima persona con la quale la donna interagirà sarà Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), che si recherà da lei per avere delle risposte circa il comportamento del “nipote”.

Una volta che Fikret gli confesserà di essere il figlio illegittimo di Adnan Yaman, motivo per il quale vuole portare avanti una vendetta ai danni del fratellastro Demir (Murat Unalmis), Ali Rahmet tenterà di fare il possibile per far desistere il ragazzo dal suo intento. Per questo si presenterà da Lütfiye, confidando nel fatto che la conoscente saprà senz’altro dirgli qualcosa in più riguardo la relazione sorta, tantissimi anni prima, tra Safiye e Adnan. Un’idea che si rivelerà giusta, dato che la Duman gli saprà spiegare com’è nata la liaison tra i due amanti…

Terra Amara, trame: Ali Rahmet cerca risposte da Lütfiye

Lütfiye confermerà a Fekeli che Fikret non gli ha raccontato alcuna menzogna, perché davvero non è il figlio di Musa, ossia il fratello di Ali Rahmet. La donna spiegherà poi che Adnan è riuscito a sedurre Safiye nel corso di un periodo in cui il marito della donna si era dovuto assentare per motivi di lavoro. Una relazione proibita che era finita nel peggiore dei modi, visto che ad un certo punto Safiye non è riuscita a nascondere a Musa i sentimenti che provava per Adnan Senior, che dal canto suo invece la considerava un semplice passatempo parallelo al suo matrimonio con Hunkar (Vahide Percin).

Tale ricostruzione dei fatti sorprenderà Ali Rahmet, poiché lui aveva pensato che Safiye fosse stata violentata da Adnan. Nonostante questa consapevolezza, Ali Rahmet porterà comunque avanti un piano ben preciso per cercare di “riportare sulla retta via” Fikret…

Terra Amara, spoiler: Lütfiye arriva a Cukurova…

Eh sì: possiamo anticiparvi che Ali Rahmet farà presente a Lütfiye che, dal suo punto di vista, Fikret ha bisogno di uno scossone per rinunciare alla sua vendetta ai danni di Demir. Senza esitare, Fekeli Senior chiederà dunque alla Duman di andare con lui a Cukurova per stare vicino al nipote e “curare le sue ferite”. Seppur scettica, l’ultima arrivata accetterà tale invito e si recherà in paese come ospite di Ali Rahmet.

Da un lato, appena se la ritroverà davanti, Fikret accoglierà Lütfiye con il sorriso, ma capirà subito che lo “zio” ha in mente qualcos’altro; dall’altro la Duman instaurerà fin da subito un rapporto amichevole con Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova), chiarendole subito che può considerarla come parte integrante della sua famiglia.

Comunque sia, vi consigliamo di stare attenti alla figura di Lütfiye, che farà parte del cast della telenovela fino alle ultimissime puntate. Anche lei infatti custodirà un grande segreto che rimetterà in gioco tutto quanto… Seguici su Instagram.