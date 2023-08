Terra Amara anticipazioni: Umit cerca di avvicinarsi a Mujgan, ma perché?

Strane mosse da parte della dottoressa Ümit Kahraman (Hande Soral) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Nonostante il rapporto conflittuale che avrà instaurato con lei fin dal suo arrivo a Cukurova, la donna cercherà ad un certo punto di avvicinarsi a Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova). Ma le sue intenzioni saranno buone oppure no?

Terra Amara, news: Ümit e la relazione con Demir

Come abbiamo avuto modo di spiegarvi in precedenza, Ümit è l’alleata segreta di Fikret Fekeli (Furkan Palali) nella “guerra” avviata contro il fratellastro Demir Yaman (Murat Unalmis). Proprio per questo, facendo leva sul matrimonio traballante tra l’imprenditore e Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), Ümit seguirà le direttive di Fikret e non esiterà a sedurre Demir, con il quale comincerà una vera e propria relazione extraconiugale.

Col trascorrere delle giornate, qualcuno si renderà però conto di ciò che Ümit starà facendo. Tale persona sarà l’ex cantante Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), che – invece di rimproverare il figliastro – penserà bene di recarsi dalla Kahraman per minacciarla. Sevda metterà infatti Ümit con le spalle al muro e le chiederà di interrompere immediatamente la sua relazione con Demir, se non vuole andare incontro alla sua furia. Parole che innescheranno una strana reazione nella dottoressa, non appena la Çağlayan andrà via…

Terra Amara, trame: che cosa lega Ümit a Sevda?

Eh sì: quando resterà da sola, Ümit avrà modo di pensare a quello che Sevda le ha detto (dandole anche della “donnaccia”) e il suo sguardo si soffermerà su una foto dove la cantante sarà al fianco di Demir. Con le lacrime agli occhi, Ümit scaraventerà a terra il portaritratti contenente la fotografia e si rammaricherà per essere diventata una donna “facile” proprio come Sevda.

Poche e semplici parole delle quali sarà chiaro che Ümit sarà ben informata sul conto di Sevda, anche se i loro incontri fino a quel momento saranno stati abbastanza sporadici. Fikret le avrà forse detto che Sevda è stata una delle tanti amanti di Adnan Yaman… oppure il suo astio deriverà da qualcos’altro?

Terra Amara, spoiler: Ümit cerca di avvicinarsi a Mujgan

Nell’attesa di scoprirlo, possiamo anticiparvi che, successivamente allo scontro con Sevda, Ümit tenterà di risanare il suo rapporto con Mujgan, scusandosi con lei per i metodi freddi che le ha riservato fin dal primo giorno in cui ha messo piede a Cukurova. Mujgan accetterà tali scuse di buon grado, dato che si sentirà sempre più sola anche a causa della morte della zia Behice (Esra Dermancioglu).

Fatto sta che Ümit inviterà Mujgan a cena fuori, ribadendole di volerla conoscere meglio e chiarendo che lei e Fikret, con cui la Hekimoglu starà iniziando ad avere un’intesa, sono sempre stati soltanto amici. Una bugia che Ümit racconterà a Mujgan per ingraziarsela, ma con quale fine? Quel che è certo è che lo strano atteggiamento della dottoressa Kahraman nasconderà dell’altro.

D'altronde, Umit continuerà a regalare diverse sorprese ai telespettatori nelle puntate future della telenovela turca. A partire dall'odio, apparentemente immotivato, che sente per Sevda…