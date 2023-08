Terra Amara anticipazioni: Zuleyha dice a Demir che lo ama!

Un’inaspettata dichiarazione d’amore da parte della moglie Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) spiazzerà Demir Yaman (Murat Unalmis) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Al termine di alcuni giorni di agonia, dove se la vedrà davvero brutta, la donna confesserà infatti al marito di essere innamorata di lui. Tali parole metteranno in “pericolo” la tresca che l’imprenditore avrà avviato con la dottoressa Ümit Kahraman (Hande Soral)…

Terra Amara, news: l’incidente di Zuleyha

Se vi è capitato di leggere i nostri precedenti post sapete che la storyline partirà nel momento in cui Fikret Fekeli (Furkan Palali) si introdurrà nell’azienda dei Yaman per rubare una targa scritta da Adnan Yaman, suo padre naturale. Dato che sarà all’interno dell’edificio per firmare alcuni documenti, la Altun si renderà conto della presenza di Fekeli e, già in cerca del fantomatico fratellastro di Demir, inizierà a seguirlo con la propria automobile.

Da un lato la corsa si concluderà con un faccia a faccia tra Zuleyha e Fikret, che se la darà a gambe levate appena la donna gli chiederà la ragione del particolare furto; dall’altro la Altun metterà una gamba in una trappola per animali mentre starà andando via dal bosco e, visto che non riuscirà a fuggire, verrà ritrovata soltanto dopo diversi giorni.

Terra Amara, spoiler: Zuleyha dice a Demir che lo ama!

Occhio quindi all’inattesa svolta. In primis, possiamo infatti anticiparvi che Demir si preoccuperà tantissimo per le condizioni di salute di Zuleyha, ritrovata ferita e disidratata, e sembrerà mettere in dubbio la sua relazione con Ümit, con la quale tra l’altro avrà appena trascorso un weekend romantico ad Ankara annunciandole che intendeva chiedere il divorzio alla consorte.

Tuttavia, il vero colpo di scena si verificherà quando, una volta ripresasi, Zuleyha dirà a Demir di avere capito di essere innamorata di lui, anche se non saprà dirgli in che momento ha fatto centro nel suo cuore dopo le difficili settimane dovute alla morte di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes). Comunque sia, queste parole faranno provare a Demir una forte emozione, tant’è che non saprà bene come comportarsi di fronte alla grande promessa fatta a Ümit.

Terra Amara, trame: il nuovo colpo gobbo di Fikret e Demir

In ogni caso, Demir non potrà concentrarsi più di tanto sulla novità romantica, ciò perché Fikret farà diverse copie della targa scritta da Adnan e la affiancherà alla missiva che aveva inviato alla madre per dirle che non voleva prendersi cura di lui. Fikret appenderà infatti tali manifesti per tutta Cukurova e farà sì che tutti gli abitanti credano alle teoria secondo la quale Adnan Yaman ha avuto un altro figlio oltre Demir.

Una mossa che desterà tanto rumore nella cittadina, anche se per Fikret si rivelerà un vero e proprio passo falso… Seguici su Instagram.