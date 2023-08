Terra Amara anticipazioni: Zuleyha in pericolo?

Mentre Demir Yaman (Murat Unalmis) se la starà spassando con l’amante Ümit Kahraman (Hande Soral) in un weekend lontano da Cukurova, Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) parrà vedersela davvero brutta, visto che sembrerà che qualcuno tenti di farle del male ed arrivi a legarla nel bosco, lasciandola lì in piena notte. Ecco dunque che cosa succederà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara…

Terra Amara, news: Zuleyha e la ricerca del fratellastro di Demir

Il grosso pericolo sarà legato alla ricerca del fratellastro di Demir, che Zuleyha sceglierà di svolgere in compagnia di Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) perché il marito rifiuterà l’idea di avere un parente rinnegato dal padre Adnan in tenera età. Inconsapevole del fatto che il fratellastro che tanto cerca è Fikret Fekeli (Furkan Palali), il “nipote” di Ali Rahmet (Kerem Alisik), Zuleyha si spingerà fino ad Istanbul, dove la vedova dell’ex maggiordomo della tenuta Yaman la metterà al corrente del fatto che, circa trent’anni prima, si era presentata lì una donna, con un bambino di circa cinque anni che asseriva essere il figlio di Adnan.

Anche se la sopracitata vedova non saprà darle le generalità della signora in questione e né del bambino (nemmeno il marito sapeva chi fossero), Zuleyha crederà sempre di più alla possibilità che il parente di Demir esista per davvero e tornerà a Cukurova intenzionata a scoprirne sempre di più. Ed è lì che scatterà il grave rischio…

Terra Amara, spoiler: Zuleyha in pericolo!

Eh sì: redarguito dal cugino Bahtiyar, che lo rimprovererà per non avergli mai rivelato di essere il figlio di Adnan, Fikret accenderà ancora di più la sua sete di vendetta e si recherà nell’azienda Yaman per rubare un quadro: una “visita” che il Fekeli Junior farà quando crederà che tutti i dipendenti siano andati a casa, in modo tale da poter agire indisturbato.

Tuttavia, l’uomo dovrà fare i conti con un imprevisto: lì ci sarà infatti Zuleyha, che starà firmando alcuni documenti come richiestole da Demir. La donna si renderà quindi conto dell’incursione di Fikret e deciderà di seguirlo con l’automobile non appena lo vedrà prendere un quadro. L’inseguimento durerà però pochissimo, poiché Fikret si renderà conto di tutto quanto e, oltre a farla scendere con l’inganno dall’auto, sembrerà essere il responsabile di un incidente che le capiterà in mezzo al bosco.

Terra Amara, trame: cominciano le ricerche di Zuleyha!

Una volta che saranno passate circa tre ore e le luci del pomeriggio avranno lasciato spazio alla notte, Sevda e Saniye (Selin Yeninci) si domanderanno dove sia finita Zuleyha e allerteranno per primo Ali Rahmet, che capirà subito che dietro tutto quanto possa esserci Fikret. Il Fekeli Senior impiegherà quindi subito una squadra di uomini per le ricerche della Altun, che sconsolata urlerà nel bosco in cerca di aiuto.

La squadra troverà in tempo Zuleyha? Quel che è certo è che Demir non potrà impegnarsi per ritrovare la moglie, dato che sarà lontano dalla città insieme a Ümit e starà pensando addirittura di divorziare. Insomma, nelle prossime settimane non mancheranno i momenti di tensione…