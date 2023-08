Terra Amara anticipazioni: Zuleyha indaga sul fratellastro di Demir e scopre che…

Nel corso delle prossime puntate italiane di Terra Amara, Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) si troverà a dover agire ancora una volta alle spalle del marito Demir Yaman (Murat Unalmis). Quest’ultimo non vorrà infatti minimamente prendere in considerazione l’idea di avere un fratellastro, mentre la donna considererà plausibile tale ipotesi. Per questo, con l’aiuto di Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), darà il via a delle indagini…

Terra Amara, news: Demir non crede di avere un fratellastro

Come sapete, il fratellastro di Demir è Fikret Fekeli (Furkan Palali), che ad un certo punto, dopo aver mandato all’imprenditore una serie di lettere anonime per svelargli la sua identità, si troverà a confessare allo “zio” Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) di essere il figlio illegittimo di Adnan Yaman, “colpevole” di non essersi mai voluto prendere cura di lui nemmeno quando Musa, il fratello di Ali Rahmet, l’ha cacciato di casa – appena bambino – insieme alla madre infedele.

Anche se Ali Rahmet cercherà di farlo desistere dall’intento di vendicarsi di Demir, che in fondo non avrà alcuna colpa in tutta la questione, Fikret vorrà andare fino in fondo col proposito di distruggere la vita del Yaman. Quest’ultimo, dal canto suo, minimizzerà quanto starà accadendo e farà sì che venga pubblicato un articolo su un giornale, dove darà del bugiardo all’ipotetico fratellastro e dirà a chiare lettere che non cadrà nella trappola di dargli del denaro, come probabilmente vuole, per farlo tacere.

Terra Amara, spoiler: Zuleyha inizia ad investigare sul fratellastro di Demir

In questo intreccio a dir poco ingarbugliato comincerà a muoversi anche Zuleyha, che invece considererà possibile che esista un fratellastro, dato che Adnan Senior era un noto donnaiolo. In primis, la Altun chiederà dunque a Saniye (Selin Yeninci) chi lavorava nella tenuta Yaman circa trent’anni prima, periodo in cui sarebbe nato l’altro figlio del Yaman Senior.

Grazie a tale dialogo, Zuleyha avrà dunque modo di scoprire che Adnan aveva assunto un maggiordomo, che probabilmente era a conoscenza di tutte le sue tresche amorose. Una pista che troverà conferma quando Saniye interrogherà il marito Gaffur (Bulent Polat), che le dirà che tale maggiordomo aveva sposato una donna più giovane di lui, ciò poco prima di lasciare Cukurova e di aprire una kebabberia a Istanbul.

Terra Amara, trame: Zuleyha e Sevda fanno una scoperta

Confidando nel fatto che la donna è ancora viva, a differenza del maggiordomo, Zuleyha non esiterà a quel punto a prendere la sua automobile e si recherà a Istanbul insieme a Sevda. Sul posto, le due avranno quindi modo di incontrare la vedova del maggiordomo, che dirà loro che, circa trentadue anni prima, una donna bussò alla porta di Adnan in compagnia di un bambino, asserendo che lo stesso era figlio proprio del Yaman Senior.

Insomma, attraverso questa piccola indagine, Zuleyha e Sevda scopriranno che il fratellastro di Demir esiste, ma non avranno affatto idea del fatto che la persona che tanto cercano sia Fikret Fekeli. Anche se il cerchio attorno al ragazzo si starà stringendo sempre di più… Seguici su Instagram.