Un altro domani, anticipazioni dal 7 al 12 agosto 2023

Anticipazioni settimanali puntate Un altro domani da lunedì 7 a sabato 12 agosto 2023

Julia chiede scusa ad Elena per aver parlato del suo bacio con Tirso, che è ormai di dominio pubblico. Elena crede alla sua buona fede. Julia e Leo vivono un momento delicato. Leo tenta di stemperarlo cercando di stare più vicino a Julia, la quale è però sfuggente. Al bar dell’hotel, dove è andata per stare da sola, la ragazza incontra Mario e gli racconta di essere turbata per la rabbia di Tirso nei suoi confronti. L’uomo la rassicura. Tirso è infuriato per gli effetti del pettegolezzo di Julia, e si lamenta con Elena. Le confessa di essere confuso dall’ambiguità di Julia nei suoi confronti, e di sospettare che il pettegolezzo non sia stato un incidente. Dani è preoccupato perché Manu è sparita. Mario gli dice che la ragazza ha solo una brutta influenza. Dani non è persuaso da questa spiegazione. Mario si lamenta con Diana perché l’happy hour ha portato al bar dell’hotel molti nuovi clienti rumorosi. Diana, per preservare i clienti storici, abolisce la promozione.

Dolores confida a Carmen di averla seguita la sera precedente e di avere assistito al suo matrimonio con Kiros. Inizialmente la donna reagisce molto male e minaccia la figlia di denunciare Kiros alla guardia coloniale, ma dopo aver riflettuto a lungo, complice anche una vecchia lettera che le aveva inviato la tata Agustina, decide di concedere a Carmen il permesso di restare in Guinea e di vivere il suo amore. Francisco sorprende Faustino e Linda in atteggiamenti intimi. Manu chiede perdono a Dani per essere sparita, ora sta molto meglio ma non se la sente di spiegargli nei dettagli cos’ha avuto. Dopo una lunga riflessione, Ribero comunica a Cloe che ha deciso di lasciarla. A Robledillo fervono i preparativi per la manifestazione, che si terrà davanti all’assessorato alla salute per chiedere maggiori fondi per la sanità rurale. Julia decide di non partecipare e Leo, per farle compagnia, le propone di fare un giro in bici.

Leo chiede a Julia di sposarlo, ma la ragazza resta interdetta e scatena l’ira di Diana quando lei le confessa che potrebbe accettare la proposta di matrimonio del fidanzato. Nel frattempo, Manu si ripresenta al lavoro, ma non porta il certificato medico, fatto che fa irritare non poco Julia. A Rio Muni, Francisco sorprende Linda e Faustino che si baciano e questo fa preoccupare moltissimo Linda, che teme che Francisco possa riferire tutto a suo padre con ripercussioni sulla sua gestione del Rio Club; perciò, finge di essere stata presa alla sprovvista dal cugino, ricopre d’insulti il povero Faustino e lo schiaffeggia, sperando che la messinscena convinca Francisco che si sia trattato solo di un episodio isolato.

Sergio ritorna a Robledillo, lasciando Julia e il resto degli abitanti a bocca aperta. Tutti lo trovano cambiato, ma la sua presenza turba molto Julia. Infatti, la ragazza, sospetta che l’ex marito sia tornato con delle intenzioni ben precise. Il ritorno di Sergio in paese, però, non preoccupa soltanto Julia, ma anche Tirso, che non riesce a fidarsi dell’uomo e sospetta che stia tramando qualcosa, e Leo, il quale ha paura che questo ritorno improvviso possa influenzare la decisione di Julia riguardo alla sua proposta di matrimonio, alla quale la ragazza non ha ancora risposto. Mario esprime delle perplessità sulla permanenza di Manu a Robledillo. L’uomo ha paura di non essere in grado di prendersi adeguatamente cura della nipote, ma Manu lo supplica per poter restare lì con lui. In Guinea, Carmen, oltre ad avere il pensiero costante di dover tenere segreto il proprio matrimonio con Kiros, ora ha un’ulteriore preoccupazione: il padre.

Julia è arrabbiata perché Sergio considera il suo matrimonio con Leo una follia, un’opinione che non fa altro che confermare che il suo ex marito non sia venuto a trovarla con le migliori delle intenzioni. Intanto, Elena è sempre più confusa riguardo la sua relazione con Tirso e chiede aiuto a Leo per schiarirsi le idee. A Rio Muni, Carmen e Kiros soffrono immensamente perché consapevoli di non poter vivere il loro amore liberamente e, nonostante si siano ripromessi di non commettere alcuna imprudenza, l’attrazione tra loro è così forte che li pone in una situazione di pericolo. Patricia confessa a Carmen il profondo amore che prova per don Francisco, il padre di quest’ultima. Carmen, però, non la vuole al fianco di suo padre. Linda assiste a uno strano scambio tra Enoa e un uomo misterioso, una situazione che la porta a pensare che la domestica possa essere vittima di pressioni o minacce.

Tirso annuncia ad Elena di aver concluso con successo la fisioterapia. La donna vorrebbe trovare un modo per festeggiare e passare del tempo insieme, ma questo proposito viene rimandato. Tirso scopre da Cloe della proposta di matrimonio fatta da Leo a Julia e, su invito di Elena, va a parlare con Julia. La mette in guardia su Leo, e le dichiara che è sempre stata importante per lui. Julia lo invita a restare fuori dalla sua vita. Ribero, preoccupato perché Cloe è molto sola dopo la loro separazione, le suggerisce di riavvicinarsi a Dani. La ragazza respinge i suoi tentativi di aiuto e lo allontana. Posta poi un video sui social in cui racconta pubblicamente il suo momento difficile. Linda confessa a Carmen di aver capito di essere innamorata di Faustino. L’amica le suggerisce di rivelarlo all’uomo per capire se i suoi sentimenti sono ricambiati. Linda parla del suo amore per Faustino anche con don Francisco, pregandolo di non raccontare a suo padre di questa relazione.

Messo alle strette da Ventura, Angel è costretto a confessare il suo amore per Ines però giura che non era ricambiato. Ventura non gli crede e gli promette di farsi giustizia. Angel ne parla con Patricia, che gli raccomanda di tenere gli occhi ben aperti. Linda riesce a sventare la rapina al Rio Club minacciando i banditi con una pistola, ma, poiché non può dichiarare di possedere un’arma, fa ricadere i meriti su Faustino, che per fortuna ne è uscito illeso nonostante la botta che ha ricevuto. Tuttavia, ripresi dallo spavento, Faustino trova una scusa per allontanarsi e non trascorrere la giornata con la cugina. Carmen vorrebbe espandere la produzione di mobili, Patricia è inizialmente contraria, ma dopo averci riflettuto decide di vagliare la proposta e così facendo scopre che Carmen non aveva preso appuntamento con il rappresentante di stoffe di Bata. Julia decide di accettare la proposta di matrimonio di Leo e gli propone di celebrarlo la prossima settimana.

Tirso prende la decisione di lasciare casa di Elena e di iniziare a cercare una casa tutta sua, così da poter riprendere in mano la propria vita. Sente di stare meglio e l’unica cosa che gli resta da affrontare, ora, è il rapporto con Julia, dalla quale si è allontanato molto, dopo l’incidente. Julia, nel frattempo, non riesce a godersi a pieno l’entusiasmo per le imminenti nozze con Leo, visto che la madre non è d’accordo con questa decisione e non le parla più. Intanto, Ribero è molto preoccupato per Cloe; teme che la ragazza si senta sola e che questo possa portarla a commettere qualche sbaglio e chiede a Dani di aiutarla. In Guinea, Patricia, dopo aver scoperto un particolare sul viaggio di Bata che Carmen avrebbe dovuto fare, cerca di far cedere Kiros affinché le racconti cosa sia realmente successo e il ragazzo le confessa che Carmen quella notte ha incontrato un uomo, del quale però non conosce l’identità.

Carmen si sfoga con Eko perché è preoccupata per la mancanza di cautela da parte di Kiros; proprio in quel momento arriva in ebanisteria Patricia che le dice chiaramente di averla vista mentre si baciava con Kiros. Carmen crede che voglia ricattarla e Patricia non nega che potrebbe succedere ma, non sapendo ancora come mettere in atto il ricatto, si diverte intanto a provocarla e a tenerla sulle spine. Tra Linda e Faustino va tutto a gonfie vele, ma don Ramiro ha incaricato Ventura di comunicare alla figlia che vuole che lasci il Rio Club al cugino per tornare subito nella metropoli. Victor scopre che Angel era l’amante di sua madre, e i due hanno quindi un diverbio piuttosto acceso. Tirso vorrebbe che Diana gli rivendesse l’hotel, ma la donna ha deciso di restare in paese per stare vicina a sua figlia e accetta persino di partecipare al matrimonio e di organizzare una festa di addio al celibato e al nubilato per i futuri sposi.

Julia è pronta per la festa di addio al nubilato e celibato che ha organizzato con Leo, ed è felice che sua madre abbia finalmente deciso di partecipare al matrimonio, e ancora più felice che Tirso abbia accettato di accompagnarla all'altare. Tutto sembra andare bene, ma iniziata la festa, Leo non solo non si presenta, ma non risulta nemmeno reperibile al telefono. L'idea che Tirso accompagni la sposa riempie di gioia Julia ma non lui, che inizia a pentirsi di aver accettato. Nel frattempo, Elena cerca di scoprire cosa si celi dietro tutto questo trambusto. In Africa, Patricia propone a Carmen un accordo, chiedendole in cambio di mantenere la segretezza sulla propria relazione. Sebbene Carmen non si fidi della sua parola, è consapevole che non le resta altra scelta per poter guadagnare tempo e per poter riflettere lucidamente. Linda prova un enorme dispiacere nello scoprire che suo padre e Faustino sono molto più legati di quanto suo cugino volesse farle credere.