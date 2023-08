Un posto al sole: Riccardo, decisione a sorpresa dopo le vacanze | Trama 1° settembre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 1° settembre 2023

Venerdì 1° settembre 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un doppio episodio con un conflitto interiore, un bel gesto, una decisione a sorpresa, una tregua molto fragile.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Damiano è in conflitto con se stesso. Clara mette in chiaro la sua posizione con Eduardo. Marina deve nuovamente affrontare la sua solitudine. Un gesto di altruismo di Mariella verso Guido produrrà una svolta nel loro rapporto. Rientrato con Rossella dalla vacanza all’estero, Riccardo prende una inattesa decisione. Ornella, in ferie, è in procinto di raggiungere Patrizio a Barcellona. La tregua tra Mariella e Serena potrebbe durare poco per via di una parola di troppo… Seguici su Instagram.