Un posto al sole: Damiano vuole vendetta verso Eduardo ma… | Trama 9 agosto 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 9 agosto 2023

Mercoledì 9 agosto 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un proposito di vendetta, un desiderio di riavvicinamento e una sorta di “ansia organizzativa”…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Ancora molto arrabbiato per il pericolo corso dal figlioletto Manuel (Manuel D'Angelo), Damiano (Luigi Miele) medita vendetta nei confronti di Eduardo (Fiorenzo Madonna) ma finisce per mettersi nei guai. Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) non ne può più dell'ansia di Lara (Chiara Conti) per il battesimo di Tommaso; intanto Marina (Nina Soldano) si fa venire in mente un'idea per avvicinare il bambino. Le vacanze estive sono sempre più vicine ed Alberto (Maurizio Aiello) cerca un non facile riavvicinamento con Clara (Imma Pirone)…