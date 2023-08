Un posto al sole, anticipazioni dal 28 agosto al 1° settembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 28 agosto a venerdì 1 settembre 2023

Mentre Ferri è in vacanza con Lara e Tommy, Marina si prepara per l’imminente trasferimento nella sua villa, quando la donna sarà travolta da un improvviso malessere fisico. Tornato dalle vacanze in Sicilia, Renato cerca un confronto con l’ex moglie e scoprirà il grande cambiamento nella sua vita. Si avvicina la partenza per Raffaele e Ornella per Barcellona: riuscirà Raffaele a trovare un candidato in grado di sostituirlo durante la sua assenza?

Rosa confessa a Clara di aver mentito alla polizia ed Eugenio rivela a Raffaele che le indagini su Sabbiese stanno procedendo. Su Damiano incombe la minaccia di morte. Grazie a Raffaele e Ornella, Marina capisce di doversi prendere cura della sua salute mentre Lara tenta di guadagnare posizioni facendo a Roberto una proposta inaspettata. Renato continua a patire la relazione fra l’ex moglie e Luca e sente che tutti sono contro di lui. Giulia cerca di capire a che punto sia la storia con Luca.

Spoiler Un posto al sole: Riccardo prende una decisione inattesa

Rosa spera di continuare a lavorare per la famiglia Poggi. Damiano avvicina Eugenio nel tentativo di carpire informazioni sulle indagini della procura: il poliziotto tradirà la fiducia di Nicotera? Malgrado rifiuti la proposta di Lara di vivere insieme, Roberto avverte una distanza ormai incolmabile da Marina. Michele sprona Luca a parlare con Giulia della propria malattia,quando il primario si ritrova a fare i conti con un nuovo episodio di amnesia.

Damiano vive un intimo conflitto interiore. Clara metterà in chiaro con Sabbiese la sua posizione. Marina dovrà fare di nuovo i conti con la sua solitudine. Un gesto di altruismo di Mariella nei confronti di Guido segnerà un’importante svolta nel loro rapporto di coppia.

Tornato con Rossella dalla vacanza a Lisbona, Riccardo prende una decisione davvero inaspettata. Ornella, finalmente in ferie, si appresta a raggiungere Patrizio a Barcellona. Una parola di troppo e la fragile tregua tra Mariella e Serena comincia già a vacillare.