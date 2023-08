Un posto al sole, anticipazioni dal 7 all’11 agosto 2023

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 7 a venerdì 11 agosto 2023

Messo al corrente da Eugenio Nicotera del fatto che Manuel potrebbe essere in possesso di una pistola, Damiano affronta la ex compagna deciso a capire cosa sia successo. Mariella fa fatica a mantenere segreta la rivelazione di Castrese e, non potendone parlare direttamente con Sasà, finisce per trovare un insospettabile interlocutore. Nunzio deve decidere se dare una possibilità al suo rapporto con Ada o troncare la relazione.

Eduardo fatica a tenere a bada i componenti del clan, desiderosi di far valere la loro forza sul territorio. L’estrosa trovata di Mariella la porterà a chiarirsi con Sasà ma, come le farà notare Guido, per un problema risolto ce n’è subito un altro da affrontare. Nunzio prenderà una decisione per mettere da parte Rossella, ma sia lui che lei sembrano continuare a essere molto presi l’una dall’altro.

Furibondo per il pericolo corso da Manuel, Damiano vorrebbe farla pagare ad Eduardo ma finirà per mettersi nei guai. Roberto è sempre più esasperato dall’ansia organizzativa di Lara per il battesimo di Tommaso, Marina ha un’idea per avvicinare il bambino. In vista delle imminenti vacanze estive, Alberto cerca un difficile riavvicinamento con Clara.

Viola fatica a nascondere il suo coinvolgimento per Damiano, Rosa teme che possa essergli successo qualcosa di grave. Tra Damiano ed Eduardo, intanto, sembra essere arrivato il momento della resa dei conti. I sopralluoghi a Palazzo per il battesimo di Tommaso sembrano offrire a Marina l’occasione che stava aspettando per dimostrare che Tommaso non è realmente figlio di Roberto. Anche Lara, però, sembra avere in mente qualcosa.

Marina cerca di mettere in atto il suo piano per dimostrare che Tommy non è il figlio di Lara ma un imprevisto rischia di capovolgere la situazione a suo svantaggio. Damiano verrà messo davanti a una scelta difficile e tormentata.