Anticipazioni Terra Amara: Ali Rahmet Fekeli ha un nuovo infarto!

I telespettatori di Terra Amara lo sanno: il cuore di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) è grande, ma anche molto fragile quando qualcuno a cui vuole bene fa qualcosa di grave e lo delude. È una lezione che imparerà a sue spese il giovane Fikret (Furkan Palali) nelle prossime puntate della telenovela. In tutto ciò, ovviamente avrà a che fare la guerra che il ragazzo porterà avanti ai danni del fratellastro Demir Yaman (Murat Unalmis)…

Terra Amara, news: Fikret sempre più accecato dall’odio per Demir

Se avete avuto modo di leggere alcuni dei nostri post precedenti, sapete che sarà Fikret a confessare ad Ali Rahmet di avercela con Demir poiché in realtà è figlio naturale di Adnan Yaman e non di Musa (il fratello dello stesso Ali Rahmet). Una guerra, quella contro il povero Yaman, che Fikret intenderà portare avanti ad ogni costo, anche quando il Fekeli Senior farà arrivare a Cukurova Lütfiye Duman (Hülya Darcan), la zia materna del giovane.

Non a caso, Fikret organizzerà nei minimi dettagli un piano per procurare un grave danno economico a Demir, piazzando un ingente quantitativo di esplosivo nei camion della ditta Yaman contenenti frutta da esportare. Una macchinazione che però non riuscirà, poiché Demir si renderà conto della presenza della dinamite e trarrà in salvo la merce.

Terra Amara, trame: il momento della verità tra Fikret e Demir

Occhio dunque ai successivi avvenimenti: dopo averlo rapito, Fikret sceglierà di giocare a carte scoperte con Demir e gli confesserà di essere il fratellastro che, da settimane, sta cercando di rovinare la sua vita. Tra i due uomini si verrà quindi a creare uno scontro fisico, che terminerà quando Demir rifiuterà di partecipare ad un duello armato propostogli da Fikret per “decidere” chi dei due possa continuare a vivere.

Qualche giorno dopo tale scontro, Ali Rahmet farà dunque una scoperta che manderà il suo cuore in frantumi. In pratica, Lütfiye lo condurrà nell’ufficio segreto di Fikret, dove avrà modo di trovare la dinamite. Sotto shock, Ali Rahmet cercherà dapprima di reagire ma poi avrà un infarto (perché crederà erroneamente che Fikret, che considera al pari di un nipote, volesse sporcarsi le mani di sangue in nome della sua vendetta contro Demir).

Terra Amara, spoiler: l’infarto di Ali Rahmet

Fortunatamente, Ali Rahmet verrà prontamente portato in ospedale e si salverà grazie all’intervento di Mujgan (Melike Ipek Yalova) e della dottoressa Umit Kahraman (Hande Soral). Dopo una settimana, Fekeli potrà quindi tornare nella sua tenuta, dove Fikret, in lacrime, gli chiarirà che con la dinamite voleva fare esplodere soltanto i camion di Demir, senza ferire nessuno, e gli annuncerà che intende trasferirsi nuovamente in Germania per lasciarsi alle spalle tutta la rabbia che ha accumulato nel corso degli anni.

Una consapevolezza a cui sarà arrivato grazie a Lütfiye, che gli avrà appunto mostrato una lettera scritta dalla madre Safiye in grado di dimostrargli che la relazione con Adnan era consensuale e non frutto di un abuso da parte del Yaman Senior. Fikret farà dunque mea culpa e chiederà perdono allo zio, prima di partire… ma lo farà davvero?

In tal senso, la situazione sarà decisamente complicata dato che, poco prima dell’infarto di Ali Rahmet, Fikret avrà rivelato a tutta Cukurova, tramite un articolo di giornale, di essere il figlio illegittimo di Adnan… Seguici su Instagram.