Beautiful: Quinn interrompe il matrimonio di Carter e Paris | Trama 10 settembre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 10 settembre 2023

L’arrivo di Quinn (Rena Sofer) interrompe le nozze di Carter (Lawrence Saint-Victor) e Paris (Diamond White). Quest’ultima invita la Fuller ad andarsene, desiderosa di concludere la cerimonia, ma niente sembra in grado di fermare Quinn. Intanto Donna (Jennifer Gareis) confessa a Katie (Heather Tom) che il suo uomo misterioso è Eric (John McCook). Thomas (Matthew Atkinson) è protettivo nei confronti di Taylor (Krista Allen) ora che Sheila (Heather Tom) è latitante: il ragazzo non nasconde la convinzione che Ridge (Thorsten Kaye) capirà che è la madre la donna giusta per lui… Seguici su Instagram.