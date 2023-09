Beautiful: Taylor rifiuta l’ultimo abbraccio di Ridge | Trama 20 settembre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 20 settembre 2023

Sebbene non sorpresa dalla decisione di Ridge (Thorsten Kaye), Taylor (Krista Allen) è evidentemente ferita. Soprattutto, però, è dispiaciuta per lui, perché Brooke (Katherine Kelly Lang) lo farà soffrire di nuovo. Taylor rifiuta un ultimo abbraccio dell'ex marito e si reca da Deacon (Sean Kanan) per sapere se abbia informazioni su Sheila (Kimberlin Brown). Ridge e Brooke sono preoccupati per come Taylor affronterà la loro riconciliazione…