Beautiful: Quinn seccata che Eric l’abbia tradita con “una come Donna” | Trama 24 settembre 2023

Sheila convince Mike a procurargli i farmaci per Finn dall'infermeria della prigione: è chiaro che Mike agisca per via dei sentimenti che nutre per la Carter. Intanto, però, il cerchio potrebbe presto chiudersi attorno a lui. Quinn ed Eric sono decisi a divorziare pacificamente, ma Quinn è disturbata all'idea che il marito l'abbia tradita con una come Donna. Intanto Pam e Charlie accolgono con gioia Donna alla Forrester Creations.