Beautiful: Finn vuole assolutamente parlare con Steffy | Trama 26 settembre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 26 settembre 2023

Quinn (Rena Sofer) decide di affrontare Donna (Jennifer Gareis), mettendo in chiaro che non passerà sopra al fatto che avesse un flirt con suo marito. Deacon (Sean Kanan) passa a trovare Taylor (Krista Allen) in studio. Sheila (Kimberlin Brown) sembra fare sempre più fatica a gestire Finn (Tanner Novlan), che pretende di poter parlare con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood): è crudele farle credere che sia morto; inoltre teme che Sheila le abbia fatto del male. Seguici su Instagram.