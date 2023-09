Beautiful: Bill trova Li in stato confusionale | Anticipazioni puntate italiane

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, il destino di Li Finnegan verrà rivelato e, se seguite le nostre news dagli USA, sapete già che la dottoressa è sopravvissuta all’incidente che aveva concluso l’inseguimento da parte di Sheila Carter.

Quest’ultima, nel corso degli episodi a venire, continuerà a tenere il figlio Finn prigioniero. Intanto il medico, mano a mano, riacquisirà le forze e capirà di dover fuggire da una donna che oramai ritiene una squilibrata, rea di aver provato ad uccidere lui e Steffy. Con l’intento di riunirsi alla moglie e al figlio, il ragazzo proverà a scappare, ma il suo tentativo fallirà, portando una furente Sheila ad iniettargli un sedativo che lo renda più mansueto. La donna sarà decisa a far capire a Finn che l’avergli sparato è stato un incidente e che mai gli farebbe del male. Insomma, la Carter spererà ancora di convincere il consanguineo ad aprirsi al suo amore.

Mike Guthrie, sempre più preoccupato di essere scoperto dalla polizia, proporrà a Sheila di fuggire insieme, lasciando Finn al suo destino. Sheila, però, si rifiuterà di lasciare che Finn muoia, ma, intanto, la sua latitanza sarà messa a rischio. Comunque sia, Mike verrà arrestato, una volta che il suo legame passato con Sheila verrà alla luce grazie alla testimonianza di Ridge e Brooke Forrester (i quali riconosceranno nella guardia carceraria il vecchio alleato della Carter).

Nel frattempo, qualcuno per caso si imbatterà in Li, unica altra testimone che potrebbe permettere alle autorità di localizzare Sheila. Sarà Bill Spencer a farlo, all’uscita da un locale sul molo, al termine di una cena con i suoi figli Liam e Wyatt. L’editore troverà la donna nascosta nell’oscurità del porto, in evidente stato confusionale. Non avendo mai avuto modo di incontrare la madre di Finn, Bill sarà inizialmente all’oscuro dell’identità della sconosciuta in difficoltà e prenderà la decisione di portarla a casa per prestarle le dovute cure.

Un gesto così compassionevole verso uno sconosciuto potrebbe sembrare lontano dalle caratteristiche di Bill, ma, in ogni caso, il magnate convocherà un medico per farla visitare. In questo modo il veterano di soap opera americane Vincent Irizzarry riprenderà brevemente i panni del dottor Jordan Armstrong, ruolo già interpretato in Beautiful pochi anni fa.

Intanto, Finn scoprirà l’apparente destino fatale della madre per mano di Sheila e, furente, giurerà vendetta nei confronti della donna che lo ha messo al mondo… Seguici su Instagram.