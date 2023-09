Beautiful, anticipazioni dal 17 al 23 settembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 17 a sabato 23 settembre 2023

Ridge tranquillizza Taylor: la sicurezza è stata aumentata e Steffy e i bambini sono al sicuro all’estero, Sheila non riuscirà a trovarli. Poi Ridge va a trovare Brooke per vedere come sta.

Hope e Liam sono preoccupati e si chiedono dove sia finita Sheila. Intanto Finn ricorda che quella notte a sparargli è stata proprio Sheila, sua madre. Finn chiede a Sheila di essere portato in ospedale e di vedere Steffy e i bambini, ma lei glielo nega.

Finn ha capito di essere prigioniero di una pazza psicotica e comincia a pensare ad una via di fuga; Ridge dice finalmente a Brooke di voler tornare a casa da lei. Jack, che come tutti crede Finn morto, va a far visita a Taylor e a Thomas, distrutto dal dolore e ignaro del destino di Li. Gran parte della famiglia Forrester si è riunita per festeggiare l’unione tra Eric e Donna.

Ridge è atteso a casa da Brooke, in trepidazione per l’esito dell’incontro tra suo marito e Taylor. Carter e Quinn si godono la loro piccola luna di miele.

Paris è ancora depressa per la fine della storia con Carter. Taylor, ferita dalle parole d’addio di Ridge, incontra Deacon a “Il Giardino”. Deacon e Taylor manifestano l’uno all’altra la frustrazione per aver creduto di poter riconquistare i rispettivi amori, Brooke e Ridge, i quali, nel frattempo, sembrano aver ritrovato la loro sintonia.

Sheila è accanto a Finn, ormai uscito dal coma. Lui la convince ad uscire, con la scusa di aver bisogno di medicine, perché ormai ha ben compreso di essere prigioniero di una pazza psicotica.

Finn convince Sheila ad allontanarsi da casa con una scusa, ma con l’unico obiettivo di fuggire per tornare da Steffy. Finn tenta poi di fuggire, ma è ancora troppo debole. Sheila lo minaccia, intimandogli di non muoversi per nessun motivo. Brooke e Ridge, riappacificati, parlano di Sheila. Seguici su Instagram.