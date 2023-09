Beautiful: Eric ha una nuova malattia “segreta” | Anticipazioni puntate americane

Dopo la temporanea impotenza (dettata più da cause emotive che fisiche), Eric Forrester dovrà affrontare una nuova malattia nelle puntate americane di Beautiful. Vi avevamo già accennato di come lo stilista fosse apparso piuttosto nervoso con suo figlio, Ridge Forrester, reo secondo lui di volerlo mettere all’angolo, considerandolo “obsoleto” e vecchio.

Tale atteggiamento ha portato il patriarca a scontrarsi con Ridge anche sull’utilizzo dell’ufficio dell’amministratore delegato (ruolo che Ridge comunque sta rivestendo insieme a Steffy), ufficio che il padre ha reclamato come proprio, condannandone la natura di “spazio di lavoro comune per tutti” che da tempo ormai lo caratterizza. Avevamo già ventilato la possibilità che, anche stavolta, si sarebbe ignorato il fatto che Eric non è l’unico proprietario della Forrester Creations e che Ridge e Steffy, con le loro quote, lo superano. Insomma, nuovamente ce lo dobbiamo dimenticare a favore di trama…

La suscettibilità di Eric e l’improvviso nervosismo, anche fuori luogo ed esagerato, troverà spiegazione nelle prossime puntate in onda negli USA, quando lo stilista deciderà di confidarsi con suo nipote R.J. Forrester: quest’ultimo apprenderà che il nonno soffre di un’artrite che gli ha colpito le mani, impedendogli di disegnare.

Eric, per questo, sente il peso del tempo che scorre e teme di non essere più in grado di esercitare la sua arte. Da qui la rabbia e il desiderio di creare una sua nuova collezione che, invece, confermi la fama che si è costruito nel corso di tutta la vita. Eric chiederà ad R.J. di mantenere la sua malattia segreta.

Il giovane, inizialmente titubante, deciderà di collaborare con il nonno, offrendogli un’alternativa più moderna per disegnare: il computer! Oggi giorno, nel mondo della moda, si usano ormai dei software e non più la matita e questa trama permetterà di inserire questo elemento più attuale anche nel mondo dei Forrester!

R.J., arrivato in città deciso a non farsi coinvolgere nelle questioni e negli affari di famiglia, si ritroverà invece a fare esattamente questo: dopo essersi inserito nelle faccende matrimoniali della sorella Hope, ora lavorerà proprio per la Forrester Creations, contrariamente a quelli che erano i suoi sogni. Le anticipazioni autunnali segnalano che gradualmente sempre più persone scopriranno questa segreta alleanza tra nonno e nipote… e le cose si faranno complicate!