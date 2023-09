Beautiful, anticipazioni italiane: Taylor e Deacon, fugace “simpatia”

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Deacon Sharpe e Taylor Hayes avranno modo di interagire in modo più approfondito: i due fecero parte della famiglia Forrester nello stesso periodo e all’epoca Taylor concesse a lui e a Bridget Forrester, novelli sposi, di vivere in quella che era la sua casa sulla spiaggia, quando il matrimonio era molto malvisto da tutti i parenti della figlia di Brooke ed Eric. Ma, a parte questo, i due non hanno mai avuto molte occasioni di trovarsi a tu per tu sulla scena e così, quando i due si ritroveranno ad avvicinarsi, la loro dinamica risulterà piuttosto nuova.

In realtà parlare di flirt risulta essere fin troppo esagerato: diciamo che si scorgerà un qualche tipo di simpatia reciproca, nata sulle ceneri delle loro speranze per una vita, rispettivamente, con Ridge e Brooke Forrester. Già, perché nel giro di pochi episodi lo stilista chiederà alla moglie di poter tornare a casa, sancendo quella che, in apparenza, sembrerebbe una riconciliazione.

In realtà le cose tra i due non torneranno subito alla normalità e, nel prossimo futuro, il ritorno a casa di Ridge verrà descritto soprattutto come motivato dalla volontà di prestare assistenza alla consorte, colpita da un infortunio alla gamba. Questo elemento è stato inserito nella sceneggiatura poiché, al momento delle riprese, l’interprete della Logan, Katherine Kelly Lang, si era davvero ferita ad una gamba per colpa di una brutta caduta da cavallo.

Quando Ridge informerà Taylor della propria decisione, la psichiatra ci resterà parecchio delusa visto che, nel frattempo, volente o nolente, si è fatta molte aspettative su quanto sarebbe potuto succedere con l’ex marito, dopo i baci scambiatisi nei mesi scorsi. La donna, a quel punto, si focalizzerà sulla questione Sheila Carter e si rivolgerà a Deacon sospettando che l’uomo possa sapere qualcosa di più sulla latitante.

L’occasione li porterà presto a sfogarsi riguardo alle rispettive delusioni amorose con Ridge e Brooke e i due sembreranno animati dalla volontà di lasciarseli alle spalle. Un intento, però, che durerà poco. Nel giro di non molte puntate, infatti, Taylor deciderà di raggiungere Steffy con Ridge, preoccupata per la situazione della figlia. Deacon leggerà tra le righe, intuendo che la psichiatra continuerà a serbare speranze che Ridge possa cambiare idea e proverà a dissuaderla, suggerendo invece di non ignorare quanto stia nascendo tra loro.

Si tratterà, però, solo di una sintonia, probabilmente frutto dell’intenzione degli autori di provare a sperimentare una possibile coppia, idea che però evidentemente è stata abbandonata sul nascere: questa “simpatia” sparirà così come è comparsa, senza lasciare alcuna traccia! Seguici su Instagram.