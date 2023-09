Beautiful: Thomas e Hope ancora amanti | Anticipazioni puntate americane

Nelle attuali puntate americane di Beautiful, tra Thomas Forrester e Hope Logan Spencer la passione è irrefrenabile e, con la separazione della ragazza dal marito Liam Spencer, niente sembra fermare l’attrazione ormai esplosa. Vi avevamo lasciati con le nostre anticipazioni dagli USA con Hope intenta a chiudere le cose con il fratellastro, alla luce di una possibile riconciliazione con il consorte. Peccato che, lasciato Thomas, Hope ha poi scoperto che Liam non avesse alcuna intenzione di perdonarle il bacio romano con il rivale, nonostante non abbia mai consegnato i documenti per il divorzio in tribunale. Insomma, Liam voleva solo evitare che Hope intrecciasse una relazione con un uomo che ritiene pericoloso.

Tuttavia, continuando la loro collaborazione di successo per la Hope For The Future, Thomas e Hope non ci hanno messo molto a riprendere da dove si erano interrotti, con la giovane Logan, però, decisa a frenare la velocità con cui lo stilista vorrebbe procedere.

Insomma, Thomas ha continuato a dichiararle amore, ma Hope ha chiarito con sincerità di non provare quel genere di sentimento per lui, nonostante non possa negare la forte attrazione fisica. E così i due hanno ripreso ad andare a letto insieme, non risparmiando neanche l’ambiente di lavoro per dare sfogo alla passione. Le anticipazioni generiche per l’autunno americano chiariscono che con il proseguire degli episodi si capirà se quello che Hope nutre per Thomas sia solo un trasporto fisico oppure finirà per evolvere in amore.

Intanto la possibile relazione continua a non essere vista di buon occhio da Brooke Forrester: come già vi avevamo riportato, la Logan ha beccato figlia e figliastro insieme, ordinando che Hope mettesse fine al flirt e, piuttosto, cercasse di rimettere insieme i cocci del suo matrimonio. Per fare questo, Brooke ha suggerito di non divulgare fino a quanto in là lei e Thomas si siano spinti, lasciando credere a Liam che dopo il bacio a Roma non sia successo altro. Oltre a loro tre, dunque, l’unica altra persona a sapere che Thomas e Hope sono amanti è Ridge Forrester, a cui Brooke ha rivelato tutta la verità.

Neanche Ridge si è dimostrato particolarmente contento, soprattutto perché teme che la disponibilità di Hope possa portare Thomas a ricadere in vecchie ossessioni, compromettendo i grandi passi in avanti fatti. Tuttavia, alla luce del recente comportamento del genero Finn nei confronti di Sheila, lo stesso Ridge non è apparso particolarmente contrario all’eventualità che Liam riconquisti Steffy, sebbene non abbia potuto fare a meno di rivolgergli una domanda: quanto il suo ritrovato amore per la figlia sia dovuto alla crisi con Hope e il suo sentimento sarebbe lo stesso se con la moglie le cose fossero diverse?

Per ora Liam sembra averlo convinto di amare Steffy e, sebbene giuri di non complottare ai danni del matrimonio dell’ex, è evidente che vorrebbe riconquistarla, allontanandola da Finn, che ritiene inaffidabile. Intanto nelle prossime puntate USA, Brooke scoprirà che tra Thomas e Hope le cose non si sono affatto chiuse come pensava… e sperava! Seguici su Instagram.