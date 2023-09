Beautiful: Lisa Yamada sarà LUNA | Anticipazioni americane

Nelle puntate americane di Beautiful, sta per fare il suo ingresso sulla scena un nuovo personaggio: Lisa Yamada interpreterà Luna, una giovane studentessa di moda che arriverà alla Forrester Creations avvolta in un’aurea di mistero e con un possibile segreto.

L’attrice ha già iniziato a girare sul set e apparirà in video, negli USA, a partire dal 13 settembre. Si concretizza dunque l’idea di Brad Bell, capo sceneggiatore e produttore della soap, di introdurre una nuova generazione di ventenni, per rinverdire la fascia giovane del cast. Operazione già iniziata la scorsa primavera con il recast di R.J. Forrester, ora interpretato da Joshua Hoffman.

Proprio attorno al figlio di Ridge e Brooke dovrebbe man mano costruirsi un gruppetto di volti nuovi, magari imparentati con i vari clan protagonisti, nel tentativo di bissare il successo ottenuto con la generazione di Hope, Steffy, Thomas e Liam, a sua volta preceduti sul finire degli anni ’90 da Rick, Amber, Bridget, C.J. e Kimberly. Di tentativi negli ultimi anni ne sono stati fatti diversi, rivelatisi quasi del tutto dei flop, più che altro per l’impressione di una mancanza di un vero e proprio investimento autoriale sulla qualità di storie destinate ai vari stagisti o volti giovani di tanto in tanto inseriti nel cast. Per intenderci, difficilmente i telespettatori d’oltreoceano rivedranno, per esempio, Paris o Zende, salvo future sorprese.

L’introduzione dell’ondata di ventenni era stata inserita inizialmente nelle anticipazioni per l’estate ma, nella realtà, inizierà a prendere forma negli ultimi giorni della bella stagione, segnale (si spera) di un maggior lavoro nel creare le idee giuste. Luna ci regalerà più soddisfazioni? Staremo a vedere, a partire dalla natura dello scheletro nell’armadio che si porta dietro, sperando non si tratti semplicemente di una parentela che verrà rivelata già nell’immediato, spegnendo subito l’eventuale tensione narrativa.

In molti, visti i tratti asiatici della new entry, già scommettono che Luna possa essere, in qualche modo, legata a Li Finnegan. Dato già per scontato, invece, che si tratterà di un possibile nuovo interesse amoroso per R.J.. A quanto pare lo scopriremo presto! Seguici su Instagram.