BELCANTO, nuova fiction Rai con Vittoria Puccini

Dopo due decenni dal grande successo di Elisa di Rivombrosa, Vittoria Puccini fa il suo ritorno nel mondo delle serie in costume. L’annuncio è stato fatto dal noto sito americano Deadline e il progetto in questione è la nuova serie intitolata Belcanto, una produzione congiunta tra Lucky Red e Rai Fiction che esplora l’affascinante nascita dell’opera in Italia.

La serie sarà portata sullo schermo sotto la guida di Carmine Elia, noto regista di serie di successo come Mare Fuori, Sopravvissuti e l’attesissima Noi siamo leggenda (che verrà presto trasmessa su Rai 2). La trama si svolge nell’anno 1798 e segue la vita di Carolina, una giovane donna che, insieme a sua madre Maria e sua sorella maggiore Antonia, è costretta a fuggire a Milano dopo aver difeso la propria vita da un padre violento. Mentre Antonia coltiva il sogno di diventare una cantante famosa, proprio come aveva desiderato sua madre da giovane, un rispettato maestro di canto scoprirà che il vero talento all’interno della famiglia è rappresentato da Carolina.

Dopo il successo esplosivo del suo personaggio più iconico, Elisa Scalzi, la Puccini negli anni ha sempre accettato di interpretare ruoli diversi, dimostrando la sua versatilità artistica. Ma stavolta, dopo vent’anni, è decisa a ritornare nei sontuosi abiti del XVIII secolo per interpretare una nuova eroina.

Secondo quanto riportato da Deadline, i casting sono attualmente in fase di svolgimento, con particolare attenzione alla ricerca di altre due protagoniste femminili. Belcanto è nata da un'idea di Mariano Di Nardo, Antonio Manca e Federico Fava.