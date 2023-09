Cuori 2: cast e trama della seconda stagione della fiction di Rai 1

L’attesa è finalmente terminata: domenica 1° ottobre, alle 21.25 su Rai 1, farà il suo ritorno Cuori, l’appassionante period drama che trasporta gli spettatori nelle intricate vicende personali e professionali del team medico dell’ospedale Le Molinette nella Torino degli anni Sessanta. A guidare il ricco cast ci sono ancora Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati.

Alla fine della prima stagione, i protagonisti si trovavano di fronte a una situazione estremamente critica: Cesare (Pecci) aveva subito un delicato intervento al cuore, con la sua vita sospesa tra la vita e la morte. Nonostante l’operazione riuscita eseguita da Alberto (Martari), il destino del primario rimaneva incerto, mentre Delia (Fogliati) non aveva ancora trovato il momento giusto per affrontare la profonda crisi matrimoniale che li affliggeva.

La nuova stagione riprende la storia nove mesi dopo l’operazione di Cesare, nel luglio 1968. Il sogno d’amore tra Delia e Alberto non ha trovato realizzazione, poiché la notizia della gravidanza di Karen (Romina Colbasso) ha ulteriormente separato i due innamorati, che cercano disperatamente di mantenere le distanze. Nel frattempo, Luisa (Benedetta Cimatti) sta affrontando le conseguenze fisiche degli elettroshock subiti, spingendo suo fratello Alberto a intraprendere una corsa contro il tempo per cercare di salvarle il cuore, cercando un nuovo e straordinario successo medico.

Ma non è tutto, Cesare è determinato a riprendere il controllo de Le Molinette e a ottenere vendetta contro Enrico Mosca (Andrea Gherpelli), che nel frattempo è diventato il nuovo primario dell’ospedale. In questo contesto di turbolente dinamiche, la vita all’interno dell’ospedale continua, mentre il destino sembra lavorare instancabilmente per separare Delia e Alberto… ma anche per avvicinarli!

Alberto si lega profondamente al piccolo Carlo sin dal momento in cui lo tiene in braccio, cercando di comprendere cosa significhi essere padre. Nel frattempo, Delia si trova coinvolta in un delicato intervento di salvataggio di una neonata di nome Anna, un’esperienza che la tocca profondamente. Questi eventi creano un percorso parallelo per Delia e Alberto, caratterizzato da gesti discreti e vicinanza sottovoce, alimentando un amore che entrambi cercano invano di reprimere. Tuttavia, il loro sentimento sembra impossibile, considerando che l’uomo ha formato una nuova famiglia.

Delia si trova di fronte a una svolta cruciale, dove potrebbe decidere di chiudere col passato e aprirsi a Marcello Giraudo (interpretato dalla new entry Alessandro Tersigni), un affascinante ispettore che arriva alle Molinette per condurre un’indagine su una misteriosa morte avvenuta in ospedale. L’attore, noto per il suo ruolo nella serie quotidiana Il Paradiso delle Signore, porta in scena un personaggio enigmatico che promette di apportare un affascinante elemento di mistero alla trama. Il suo arrivo potrebbe rivoluzionare le dinamiche della storia.

Oltre a Tersigni, ci saranno anche altri due nuovi personaggi che faranno la loro entrata nella storia: il radiologo Andrea Foschini (Paolo Conticini), cugino del dottor Bonomo (Marco Bonini), un uomo serio, timido e gentile, che lascerà un’impressione profonda sulla bella Serenella (Neva Leoni), e il giovane Helmut Becker, interpretato da Nicolò Pasetti, un addetto alle pulizie con un grande talento per la medicina che catturerà l’attenzione di Virginia (Bianca Panconi) e che potrà contare sul supporto di Alberto, deciso a valorizzarne le abilità.

Un secondo capitolo formato da dodici episodi distribuiti in sei prime serate, che si arricchisce di elementi gialli e di suspence, offrendo così nuovi spunti per coinvolgere il pubblico in modo ancora più avvincente. La serie è stata realizzata in collaborazione tra Rai Fiction, Aurora TV e Rai Com, con la regia di Riccardo Donna.