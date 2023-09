Il paradiso delle signore 8: Irene cerca una nuova Venere | Trama 12 settembre 2023

Anticipazioni puntata 2 Il paradiso delle signore 8 di martedì 12 settembre 2023

Roberto (Filippo Scarafia) prova a stimolare la creatività di Vittorio (Alessandro Tersigni) in vista delle nuove sfide da affrontare a causa della concorrenza. Salvatore (Emanuel Caserio) prova a recuperare il legame perso con Elvira (Clara Danese) mentre Irene (Francesca Del Fa) cerca invano una nuova venere per il Paradiso. Clara (Elvira Camarrone) ed Elvira decidono di aiutare la collega cercando una venere adatta. Adelaide (Vanessa Gravina) attende Odile a Milano: la ragazza verrà presentata come la figlia della sua defunta amica di Ginevra. Vittorio trova l'ispirazione e comunica a Roberto la sua nuova idea!