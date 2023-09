Il paradiso delle signore 8: Vittorio confida a Roberto di avere un dossier su Tancredi | Trama 2 ottobre 2023

Anticipazioni puntata 16 Il paradiso delle signore 8 di lunedì 2 ottobre 2023

La nuova copertina del Paradiso Market, con Vittorio (Alessandro Tersigni) protagonista, viene accolta con entusiasmo e le Veneri iniziano a farsi domande su come dovranno affrontare la clientela maschile. Marcello (Pietro Masotti), dopo aver letto la lettera di Silvana indirizzata alla madre, decide di aiutare il fratello. Salvatore (Emanuel Caserio) ha avuto la prova dell’esistenza di Tullio e ne rimane distrutto.

Tra Flora (Lucrezia Massari) e Umberto (Roberto Farnesi) ancora c'è turbolenza. Tancredi (Flavio Parenti) invece comunica a Matilde (Chiara Baschetti) l'imminente visita ortopedica per il giorno seguente. Vittorio confida a Roberto (Filippo Scarafia) di avere un dossier riguardante l'incendio del mobilificio di Matilde e non sa se usarlo per mettere in difficoltà Tancredi una volta per tutte.