Il paradiso delle signore 8: Marcello caccia Umberto dalla villa | Trama 20 settembre 2023

Anticipazioni puntata 8 Il paradiso delle signore 8 di mercoledì 20 settembre 2023

Adelaide (Vanessa Gravina) non vuole che la storia di Odile diventi pubblica e preferisce condividere i suoi dispiaceri solo con le persone a lei più vicine. Marcello (Pietro Masotti), dopo la rivelazione di Matteo (Danilo D’Agostino), chiama la sorella Angela in Australia per ricostruire la storia della loro famiglia. Il giovane Barbieri infine racconta tutto ad Armando (Pietro Genuardi). Ciro (Massimo Cagnina) si reca al Paradiso ma non sa che sua figlia Agata (Silvia Bruno) lavora lì e per poco non la scopre.

Irene invece propone Alfredo (Gabriele Anagni) come volto per la nuova copertina del Paradiso Market. Salvatore (Emanuel Caserio) chiede a Vittorio (Alessandro Tersigni) di poter partecipare alla copertina per far colpo su Elvira (Clara Danese). Umberto (Roberto Farnesi) continua ad essere preoccupato per Adelaide e si presenta in Villa per dei chiarimenti che alla fine non ottiene, visto che viene allontanato in malo modo da Marcello.