Il paradiso delle signore 8: Umberto scopre chi è Odile | Trama 22 settembre 2023

Anticipazioni puntata 10 Il paradiso delle signore 8 di venerdì 22 settembre 2023

Agata (Silvia Bruno) non può andare a lavoro al Paradiso perchè il padre non vuole; tuttavia succede qualcosa di inaspettato che ribalta la situazione. Matteo (Danilo D'Agostino) e Maria (Chiara Russo) si incontrano nuovamente ma vengono interrotti da Marcello (Pietro Masotti). Le foto del servizio fotografico per la copertina del Paradiso Market finiscono per errore nelle mani di Matilde (Chiara Baschetti) che, dopo averle visionate, dà un ottimo spunto a Vittorio (Alessandro Tersigni) per la prossima copertina. Matteo si reca dalla madre in clinica e le racconta di come è andato l'incontro con Marcello e si scopre tutta la verità sulla loro storia. Umberto (Roberto Farnesi) infine scopre che Odile è la figlia di Adelaide (Vanessa Gravina).