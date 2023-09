Il paradiso delle signore 8: Umberto accusa Adelaide | Trama 25 settembre 2023

Anticipazioni puntata 11 Il paradiso delle signore 8 di lunedì 25 settembre 2023

Arriva un regalo inatteso a casa Puglisi, una lavatrice da parte di Vito (Elia Tedesco). Tuttavia Maria (Chiara Russo) non ne sembra molto felice. Salvatore (Emanuel Caserio) non demorde con Elvira (Clara Danese) e le propone un’uscita che la ragazza rifiuta. Matilde (Chiara Baschetti) scopre che Vittorio (Alessandro Tersigni) ha ascoltato il suo consiglio riguardo la copertina del Paradiso Market e ne rimane contenta. Ritorna a Milano Diletta D’ambrosio, intenzionata a non mollare il corteggiamento con Vittorio. Adelaide (Vanessa Gravina) ha paura che Umberto (Roberto Farnesi) possa ricattarla dopo aver scoperto la verità su Odile mentre lui la accusa di averlo tagliato fuori dalla sua vita. Seguici su Instagram.