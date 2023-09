Il paradiso delle signore 8: Matilde nota l’intesa tra Diletta e Vittorio | Trama 26 settembre 2023

Anticipazioni puntata 12 Il paradiso delle signore 8 di martedì 26 settembre 2023

Per cercare di avvicinare Salvatore (Emanuel Caserio) ed Elvira (Clara Danese), Alfredo (Gabriele Anagni) organizza un’uscita di gruppo. Diletta, uscendo dal Paradiso incontra Tancredi (Flavio Parenti), il quale fa un avvertimento velato nei confronti di un collega giornalista della donna. Matilde (Chiara Baschetti) nota l’intesa tra Diletta e Vittorio (Alessandro Tersigni) e ne risente. Ciro (Massimo Cagnina) chiama Vito (Elia Tedesco) in Australia per ringraziarlo del regalo ma Maria (Chiara Russo), presente alla telefonata, è a disagio. Matteo (Danilo D’Agostino) deve trovare una soluzione per la mamma mentre Marcello (Pietro Masotti) è infastidito dalle premure di Umberto (Roberto Farnesi) verso Adelaide (Vanessa Gravina). Guarnieri infine, per evitare problemi con Flora (Lucrezia Massari), decide di rivelarle la verità riguardo il segreto della Contessa. Seguici su Instagram.