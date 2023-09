Il paradiso delle signore 8: Vittorio e Matilde si riavvicinano? | Trama 28 settembre 2023

Anticipazioni puntata 14 Il paradiso delle signore 8 di giovedì 28 settembre 2023

Marcello (Pietro Masotti) dubita ancora di Matteo (Danilo D’Agostino) mentre Salvatore (Emanuel Caserio) crede che il fidanzato di Elvira (Clara Danese) sia solo un’invenzione, nonostante Alfredo (Gabriele Anagni) smonti tutte le sue supposizioni. Umberto (Roberto Farnesi) è adirato con Flora (Lucrezia Massari) per aver parlato di Adelaide (Vanessa Gravina) con la Gramini (Greta Oldoni). Marcello cerca informazioni su Matteo, tramite consiglio della sorella, in una vecchia scatola dei ricordi e vi trova qualcosa di molto toccante. Vittorio (Alessandro Tersigni) e Matilde (Chiara Baschetti) devono preparare un discorso di ringraziamento per un premio vinto insieme e i due sembrano riavvicinarsi nuovamente. Seguici su Instagram.