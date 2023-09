Il paradiso delle signore 8 anticipazioni: Adelaide lascia Milano?

A Il paradiso delle signore non tutti i mali vengono per nuocere e così, dopo qualche confidenza di troppo sul segreto di Adelaide (Vanessa Gravina) da parte di Flora (Lucrezia Massari) alla temibilissima Fiorenza (Greta Oldoni), costata peraltro una crisi con Umberto (Roberto Farnesi), la giovane stilista ha cercato di rimediare ai propri errori.

Semplice strategia per riconquistare il suo uomo o compassione nei confronti dell’eterna rivale in amore? Non ci è dato sapere, ma ciò che è certo è che Guarnieri apprezzerà l’aiuto di Flora, che riuscirà a convincere Odile ad accettare la visita di Adelaide. La Contessa, al settimo cielo, annuncerà la sua partenza per Ginevra, che potrebbe prolungarsi fino a data da destinarsi.

Adelaide dovrà dire a Marcello (Pietro Masotti) del suo imminente trasferimento a lungo termine a Ginevra e lui ne resterà turbato. Quale futuro dunque per i due amanti? È davvero finita qui o Adelaide non resisterà al travolgente sentimento che la lega al giovane Barbieri?

Quel che sappiamo è che Adelaide convocherà Umberto, Flora, Matilde (Chiara Baschetti), Tancredi (Flavio Parenti) e Marcello al suo cospetto per dare a tutti un grande annuncio: è davvero arrivato il momento di lasciare Milano per la presidentessa del circolo scopertasi madre? Seguici su Instagram.