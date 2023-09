Il paradiso delle signore 8 anticipazioni: chi è ODILE? Adelaide freme per il suo arrivo!

Adelaide (Vanessa Gravina) e Marcello (Pietro Masotti) avevano un tacito accordo: lei lo avrebbe aiutato a riconquistare Ludovica (Giulia Arena) e lui per ringraziarla l’avrebbe aiutata negli affari. Non tutto è andato come speravano e da soci in affari i due erano poi diventati amanti non troppo segreti, finendo per essere uniti da un sentimento sincero. Proprio sul finire della scorsa stagione de Il Paradiso delle Signore li avevamo lasciati con un gran segreto da custodire. E adesso?

Di ritorno da Ginevra, la contessa riabbraccerà il suo amato e annuncerà l’arrivo di Odile, a Milano. Ma chi è questa donna? Questa attesa ha per caso a che fare con il segreto dei due amanti? La risposta è sì: si tratta della giovane figlia di Adelaide!

La Contessa sarà dunque in trepida attesa di della giovane, che la dovrebbe raggiungere a Villa Guarnieri e che verrà presentata come la figlia della sua cara amica defunta, a Ginevra.

Nel frattempo, Marcello non sembrerà toccato dai racconti di Flora (Lucrezia Massari) su Ludovica e Torrebruna (Fabio Fulco): il suo cuore ormai batte per Adelaide.

La Contessa di Sant’Erasmo, visibilmente in apprensione per l’arrivo di Odile e superate le resistenze degli ultimi tempi, deciderà di raccontare a Matilde (Chiara Baschetti) la verità sulla figlia che, fino a poco tempo prima, aveva creduto morta. Chissà che il suo cigno nero non porti una ventata di novità nelle grigie e oscure vite dei Sant’Erasmo.

Nonostante la trepidante attesa, Adelaide riceverà una brutta notizia da Odile: la ragazza arriverà o no a Milano? Non rimane che guardare le nuove puntate del Paradiso per saperlo! Seguici su Instagram.