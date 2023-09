Il paradiso delle signore 8, anticipazioni dal 2 al 6 ottobre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 2 a venerdì 6 ottobre 2023

Il nuovo numero del Paradiso Market, uscito con la foto di Vittorio in copertina che preannuncia la collezione uomo, è accolto con entusiasmo, ma tra le Veneri iniziano a diffondersi dubbi e preoccupazioni su come approcciare la clientela maschile. Marcello, nonostante i primi scontri, ha deciso di aiutare il fratello. Salvo ha avuto la prova che Tullio, il fidanzato di Elvira, esiste, ed è distrutto. Umberto e Flora non sembrano ancora pronti per una riappacificazione. Tancredi annuncia a Matilde che la tanto attesa visita ortopedica è stata fissata per l’indomani. Vittorio confida a Roberto di aver ricevuto il dossier sull’incendio al mobilificio Frigerio e deve decidere se usarlo o no contro Tancredi.

Matilde aspetta fiduciosa il responso del medico su una eventuale operazione che potrebbe restituire a Tancredi l’uso totale della gamba. Irene sceglie la Venere che si occuperà del reparto uomo, mentre Gianni Rivera sarà l’ospite speciale per il lancio della linea maschile del Paradiso. Ancora scontri tra Maria e Botteri, questa volta sull’allestimento della vetrina, ma alla fine i due stilisti trovano un accordo. Salvo vuole guardare in faccia Tullio, il fidanzato di Elvira e chiede ad Alfredo di fargli da spalla. Marcello decide di organizzare una cena per Matteo e invita anche Maria, invece Matteo dice alla madre di voler troncare ogni rapporto con il fratello. Vittorio comunica a Roberto che non userà il dossier contro Tancredi.

Concetta vuole fare un regalo di compleanno al futuro genero, però Maria non sembra entusiasta dell’idea. Nel frattempo, la giovane Puglisi, scopre con dispiacere che la madre di Matteo è gravemente malata, poi decide di confidare alla sorella i problemi con Vito. Salvo nutre ancora speranze di riconquistare Elvira e ha in mente di organizzare un evento particolare. Al Paradiso, intanto, Vittorio riceve la notizia che Gianni Rivera non potrà presenziare al lancio della linea maschile. Umberto è colpito dalla sofferenza di Adelaide per il rifiuto della figlia e vuole fare qualcosa per lei: in maniera del tutto inaspettata, Flora si offre di aiutarlo.

Adelaide spinge Marcello a fare di tutto per recuperare un rapporto con il fratello ritrovato. Irene cerca di capire cosa stia succedendo a Maria, mentre lei si attiva per rintracciare Matteo e metterlo in contatto con Marcello. Per portare Rivera all’inaugurazione della collezione maschile del Paradiso, Vittorio si rivolge alla Contessa, che a sua volta confessa a Matilde le sue difficoltà e il dispiacere di non poter aiutare Conti. Matteo ha una discussione con Maria, ma poi si pente del suo atteggiamento e tenta un riavvicinamento. A casa di Marcello arriva una visita inaspettata.

È il giorno dell'inaugurazione della collezione maschile del Paradiso: le ragazze sono elettrizzate per l'arrivo dei nuovi clienti uomini al grande magazzino e Vittorio scopre chi lo ha aiutato veramente ad avere Gianni Rivera in galleria. Tullio arriva in incognito al Paradiso e lascia tutte le Veneri a bocca aperta, innanzitutto la sua fidanzata, mentre Salvatore si troverà faccia a faccia con il suo rivale e avrà un'amara sorpresa. Matteo ribadisce alla madre di voler tenere Marcello lontano dalla sua vita, ma Barbieri gli mostra una lettera che potrebbe fargli cambiare idea. Adelaide, ancora molto provata per il rifiuto di Odile, ha intenzione di lasciare la Villa, che le suscita ricordi dolorosi, ma Umberto, a sorpresa, le ridà una speranza.