Il paradiso delle signore 8, anticipazioni dal 25 al 29 settembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 25 a venerdì 29 settembre 2023

A casa Puglisi arriva la lavatrice, un regalo a sorpresa da parte di Vito di cui Maria non sembra molto entusiasta. Salvatore prova ad avvicinarsi a Elvira, ma lei non accetta di uscire con lui da sola. Matilde scopre con piacere che Vittorio ha accolto il suo consiglio in merito alla copertina di Paradiso Market. Intanto al Paradiso, dopo un po’ di tempo, torna Diletta D’Ambrosio, che non sembra intenzionata a mollare la presa con Vittorio. Adelaide teme che Umberto possa usare la sua confessione contro di lei, mentre lui la accusa di averlo escluso dalla sua vita.

Alfredo organizza un’uscita di gruppo per far avvicinare Salvo a Elvira. Uscendo dal Paradiso, Diletta si imbatte in Tancredi che, dopo uno scambio apparentemente cordiale, le fa un avvertimento diretto a un suo collega giornalista. Matilde, intanto, non resta indifferente all’intesa che la D’Ambrosio ha con Vittorio quando li incontra insieme. Ciro telefona a Vito per ringraziarlo del regalo alla presenza di Maria, che sembra stranamente in imbarazzo. Matteo non ha ancora risolto i suoi problemi con la madre, mentre Marcello inizia a essere insofferente verso le attenzioni di Umberto nei confronti di Adelaide. Guarnieri, dal canto suo, per non far ingelosire Flora decide di raccontarle tutta la verità.

Adelaide decide che è arrivato il momento di riprendere il suo posto in società. Salvatore è sempre più determinato a riconquistare Elvira e vuole sapere tutto sul nuovo fidanzato della venere. Maria e Matteo si incontrano di nuovo e Agata nota che la sorella ne è turbata. Diletta cerca di capire quale sia il vero rapporto tra Vittorio e Matilde, nel frattempo sfrutta tutte le sue armi per conquistarlo. Flora, involontariamente, si lascia sfuggire qualcosa di intimo, che Umberto le aveva confidato su Adelaide, con la Gramini, che ne approfitta per mettere in difficoltà la Contessa.

Marcello continua ad avere dei dubbi su Matteo. Anche Salvo è in preda ai dubbi e crede che il fidanzato di Elvira sia frutto di un’invenzione, ma Alfredo smonta la sua tesi. Umberto è furioso con Flora per essersi lasciata sfuggire qualche parola di troppo su Adelaide, con la Gramini. Intanto Marcello, su suggerimento della sorella Angela, cerca informazioni su Matteo in una vecchia scatola, dove la madre conservava un po’ di ricordi familiari e trova qualcosa di toccante. Nel frattempo, Vittorio e Matilde, intenti a preparare il discorso di ringraziamento per un premio che hanno vinto insieme, si avvicinano ancora una volta.

Dopo aver letto la lettera di Silvana, la madre di Matteo, indirizzata a sua madre, Marcello è deciso a ritrovare suo fratello per chiarirsi con lui e chiede aiuto a Maria che, con un trucco, riesce ad avere un indizio per rintracciarlo. Anche Irene inizia ad avere dei sospetti sull'esistenza di Tullio, il fidanzato di Elvira che ancora nessuno ha conosciuto, quando Salvo fa una scoperta inaspettata. Adelaide e Umberto tornano a parlarsi e sembrano deporre l'ascia di guerra. Intanto Diletta consegna a Vittorio un importante dossier che attacca Tancredi di Sant'Erasmo.